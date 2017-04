Semmel Concerts veranstaltet City-Tournee

Großansicht Haben vor 40 Jahren ihren Klassiker "Am Fenster" veröffentlicht: City (Bild: Dirk Schmidt) Haben vor 40 Jahren ihren Klassiker "Am Fenster" veröffentlicht: City (Bild: Dirk Schmidt)

Am 28. April 2017 beginnt die erste Tournee, die City unter der Ägide von Semmel Concerts spielen. Die Tour steht unter dem Motto "40 Jahre am Fenster", zudem feiert die Band aus Berlin in diesem Jahr ihr 45-jähriges Jubiläum.Zum Doppeljubiläum haben die Band und ihr neues Label Electrola kein "Best-Of-Album veröffentlicht, sondern das Studioalbum "Das Blut so laut" auf den Markt gebraucht. Die CD stieg auf Platz 16 in die Offiziellen Deutschen Charts ein. Mit dem Titel "Marias Worte" vertonten City darauf das Vermächtnis der Dichterin Hildegard Maria Rauchfuss, die bereits den Text zum City-Klassiker "Am Fenster" schrieb.28.04.17 Schwerin, Sport- und Kongresshalle05.05.17 Hamburg, Laeiszhalle06.05.17 Rostock, Moya12.05.17 Cottbus, Stadthalle13.05.17 Erfurt, Alte Oper20.05.17 Düsseldorf, Capitol Theater21.05.17 Offenbach, Capitol26.05.17 Zwickau, Konzert- u. Ballhaus Neue Welt27.05.17 Berlin, Max-Schmeling-Halle09.06.17 Hannover, Theater am Aegi10.06.17 Leipzig, Haus Auensee

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen