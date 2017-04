Semmel Concerts gibt Europakonzerte der Kelly Family in den Vorverkauf

Nach den Dortmundkonzerten im Mai und einer deutschen Arenentour 2018 hat Semmel Concerts nun auch sechs 2018er-Termine für die Kelly Family in Europa gebucht. Der Vorverkauf dafür beginnt am 10. April 2017."Etliche Facebook-Einträge aus Holland, Polen und anderen Teilen Europas belegen den großen Wunsch der Fans, dass die Kelly Family auch in ihren Ländern ein Konzert geben", erläutert der Veranstalter. Damit würde die Band an ihre alten Wirkungsstätten zurückkehren, denn schon in den 90er-Jahren war die musikalische Familie in Europa, aber auch weltweit unterwegs, um Konzerte zu spielen.Das von Airforce1 Electrola vermarktete Comebackalbum der Band, "We Got Love" , erreichte jüngst Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Insgesamt hat die Kelly Family laut Angaben von Semmel Concerts mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft.25.01.2018 Riesa, Sachsenrena26.01.2018 Leipzig, Arena-Leipzig27.01.2018 Nürnberg, Arena Nürnberg Versicherung28.01.2018 Magdeburg, Getec-Arena02.02.2018 Regensburg, Donau Arena03.02.2018 Düsseldorf, ISS Dome04.02.2018 Trier, Arena Trier08.02.2018 Erfurt, Messe09.02.2018 Frankfurt/M., Festhalle10.02.2018 Stuttgart, Hanns-M.-Schleyer-Halle11.02.2018 Mannheim, SAP Arena15.02.2018 Schwerin, Sport- und Kongresshalle16.02.2018 Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion17.02.2018 Köln, Lanxess Arena22.02.2018 Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel23.02.2018 Hannover, TUI Arena24.02.2018 Hamburg, Barclaycard Arena02.03.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena03.03.2018 Chemnitz, Chemnitz Arena04.03.2018 Bremen, ÖVB-Arena08.03.2018 CZ-Prag, O2 Arena09.03.2018 AT-Wien, Wiener Stadthalle/Halle D10.03.2018 München, Olympiahalle11.03.2018 CH-Zürich, Hallenstadion Zürich16.03.2018 Dortmund, Westfalenhalle 117.03.2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena18.03.2018 Braunschweig, Volkswagen Halle23.03.2018 BE-Antwerpen, Lotto Arena24.03.2018 NL-Rotterdam, Ahoy06.04.2018 PL-Danzig, Ergo Arena07.04.2018 PL-Lodz, Altlas Arena08.04.2018 PL-Kraukau, Tauron Arena

