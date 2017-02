Semmel Concerts bucht 20 Zusatzkonzerte für Joel Brandenstein

Großansicht Auch live gefragt: Joel Brandenstein (Bild: MarvinStroeter/wevame) Auch live gefragt: Joel Brandenstein (Bild: MarvinStroeter/wevame)

Weil seine acht Stationen umfassende Clubtour im Mai innerhalb weniger Tage ausverkauft war, hat Semmel Concerts im September und Oktober 2017 insgesamt 20 weitere Konzerte für Joel Brandenstein gebucht. Bei den Shows will der Künstler, der 2008 als Internetphänomen bekannt wurde, sein Debütalbum "Emotionen" vorstellen, das Starwatch am 31. März im Vertrieb von Sony Music veröffentlicht.Joel Brandenstein war bislang mit drei eigenen Singles in den Charts vertreten. Dafür arbeitete er mit den Vertrieben recordJet und Soulfood zusammen. Am erfolgreichsten geriet "Diese Liebe" - Ende 2014 ein Platz 18 in den Offiziellen Deutschen Charts. Zudem folgen ihm 500.000 Facebook-Freunde; bei YouTube kommt der aus Ratingen stammende Singer/Songwriter auf mehr als 100 Millionen Videoabrufe.26.09.17 Dresden, Alter Schachthof27.09.17 Leipzig, Haus Auensee28.09.17 Berlin, Admiralspalast30.09.17 Erfurt, Alte Oper - Erfurt01.10.17 Kassel, Kongress Palais03.10.17 Stuttgart, Theaterhaus04.10.17 CH-Zürich, Volkshaus Zürich06.10.17 München, Circus, Krone07.10.17 AT-Wien, Wiener Stadthalle08.10.17 Ingolstadt, Festsaal10.10.17 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle11.10.17 Hannover, Theater am Aegi12.10.17 Bremen, Die Glocke13.10.17 Hamburg, Laeiszhalle15.10.17 Flensburg, Deutsches Haus17.10.17 Düsseldorf, Tonhalle18.10.17 Braunschweig, Stadthalle19.10.17 Dortmund, Konzerthaus20.10.17 Bielefeld, Rudolf-Oetker-Halle22.10.17 Köln, Palladium

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen