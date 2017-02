Selfmade Records vergoldet Genetikk doppelt

Großansicht Bei der doppelten Gold-Verleihung (von links): Thomas Burkholz (Head of Strategy & PR Selfmade Records), Markus Huber (Head of Marketing Selfmade Records), Elvir Omerbegovic (President of Rap Selfmade Records und Universal Music Deutschland) sowie die Genetikk-Mitglieder Sikk, Karuzo und Rizmo (Bild: Patrick Strack) Bei der doppelten Gold-Verleihung (von links): Thomas Burkholz (Head of Strategy & PR Selfmade Records), Markus Huber (Head of Marketing Selfmade Records), Elvir Omerbegovic (President of Rap Selfmade Records und Universal Music Deutschland) sowie die Genetikk-Mitglieder Sikk, Karuzo und Rizmo (Bild: Patrick Strack)

Gleich zwei Gold-Auszeichnungen gab es jüngst für Genetikk. Das Team von Selfmade Records zeichnete die Saarbrücker HipHop-Formation für mehr als 100.000 verkaufte Einheiten der Alben "D.N.A." und "Achter Tag" aus. "Wir freuen uns sehr darüber, dass auch Genetikk schon mit dem zweiten und dritten Album bei uns zum Nummer-eins- und und Gold-Act geworden sind", macht Elvir Omerbegovic klar, President of Rap Selfmade Records und Universal Music Deutschland: "Besonders 'D.N.A.' genießt heute verdientermaßen Klassikerstatus."Mit den Alben "D.N.A." aus dem Jahr 2013 und "Achter Tag" (2015) stiegen Genetikk jeweils auf Platz eins in die Offiziellen Deutschen Charts ein, im Winter 2016 schaffte es "Fukk Genetikk" auf Position sechs.Veranstalter Four Artists präsentiert die Saarbrücker HipHop-Formation im März 2017 auf einer Tournee mit Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Der Startschuss fällt am 10. März in Köln, das Finale steigt am 30. März in Saarbrücken.10.03.17 Köln, Palladium11.03.17 L-Luxembourg, Den Atelier13.03.17 Hamburg, Docks15.03.17 Oberhausen, Turbinenhalle17.03.17 Leipzig, Haus Auensee18.03.17 Berlin, Columbiahalle19.03.17 Hannover, Capitol20.03.17 München, Tonhalle22.03.17 A-Wien, Arena23.03.17 A-Graz, Orpheum24.03.17 A-Linz, Posthof25.03.17 CH-Zürich, Xtra27.03.17 Stuttgart, Im Wizemann29.03.17 Karlsruhe, Tollhaus30.03.17 Saarbrücken, Garage

