Selective Artists verpflichtet Haller

Konzertveranstalter Selective Artists kümmert sich fortan um die Live-Aktivitäten des Sängers, Songschreibers und Musikers Haller. Kevin Niedernhöfer, sein zuständiger Agent beim neuen Livepartner, sagt: "Wir freuen uns wirklich sehr, mit Haller einen sehr talentierten, sympathischen und vielversprechenden Künstler für Selective Artists gewonnen zu haben und sind entsprechend gespannt auf unsere künftige Zusammenarbeit."Haller, früher Sänger der Band gleichen Namens, "erfindet sich musikalisch gerne neu und geht dabei systematisch vor", vermeldet Selective Artists, eine Division von a.s.s. concerts & promotion . Er krame in alten Platten, suche nach seinen musikalischen Wurzeln und stoße dabei immer wieder auf Prince. Haller schreibt deutsche Texte und kombiniert in seiner Musik HipHop-Elemente mit Elektronik und einer Prise Soul. Ein Album ist in Arbeit.Hallers erste eigene Tour als Solokünstler ist für Februar 2018 fix. Zuvor bestreitet er im Herbst 2017 noch zwei Supporttourneen: im Oktober für Madeline Juno und im November für Michael Schulte.Termine:17.02.2018 Mainz, Schon Schoen18.02.2018 Hamburg, Nochtwache19.02.2018 Hannover, LUX21.02.2018 Berlin, Berghain Kantine22.02.2018 Leipzig, Naumanns23.02.2018 Köln, Stereo Wonderland24.02.2018 München, Zehner16.10.2017 Frankfurt, Zoom17.10.2017 Münster, Sputnikhalle18.10.2017 Hannover, Musikzentrum19.10.2017 Leipzig, Täubchenthal20.10.2017 Stuttgart, Im Wizemann26.10.2017 Wilhelmshaven, Pumpwerk27.10.2017 Lübeck, Kulturwerft28.10.2017 Lingen, Schlachthof29.10.2017 Berlin, BI NUU30.10.2017 Hamburg, Gruenspan02.11.2017 Osnabrück, Kleine Freiheit03.11.2017 Berlin, Privatclub04.11.2017 Leipzig, Neues Schauspiel05.11.2017 Dresden, Puschkin07.11.2017 München, Strom08.11.2017 Stuttgart, Goldmarks09.11.2017 Heidelberg, Halle0211.11.2017 Bremen, Lagerhaus12.11.2017 Frankfurt/M., Zoom14.11.2017 Hamburg, Knust15.11.2017 Dortmund, FZW16.11.2017 Hannover, Lux17.11.2017 Wuppertal, LCB18.11.2017 Kiel Orange, Club

