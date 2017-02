Selective Artists bilanziert ausverkaufte Tour von José González

Großansicht Nach dem Berliner Konzert (vorn, sitzend): Morgan Johansson (Management José González), Ralf Diemert (Selective Artists), Kalle Lundgren (Pitch&Smith) und José González sowie die Mitglieder von The String Theory (Bild: Robin Hedberg) Nach dem Berliner Konzert (vorn, sitzend): Morgan Johansson (Management José González), Ralf Diemert (Selective Artists), Kalle Lundgren (Pitch&Smith) und José González sowie die Mitglieder von The String Theory (Bild: Robin Hedberg)

Die vier Deutschlandkonzerte von José González & The String Theory waren restlos ausverkauft. Insgesamt hat die veranstaltende Agentur Selective Artists dafür rund 5000 Tickets verkauft. Geplant waren zunächst nur zwei Shows, doch wegen der großen Nachfrage habe man zwei weitere Konzerte hinzugefügt.Die Konzerte, die González mit der 20-köpfigen Formation bestritt, fanden im Capitol Theater in Düsseldorf, der Muffathalle in München, dem Admiralspalast und dem Funkhaus in Berlin statt."Jedes Mal hat nicht nur José González geschafft, sein Publikum sowie die Presse mit gewohnt grandiosen Gitarrenakkorden und sanfter Stimme zu Begeisterungsstürmen zu musizieren", teilt der Veranstalter mit. "Es war auch das 20-köpfige, kongeniale Orchester The String Theory, das diese Auftritte besonders machte und mit einer Flutwelle aus Sound und Atmosphäre überraschte."Diese Konzertreise ist die zweite gemeinsame Tour von José González & The String Theory. Bereits seit 2011 arbeitet der schwedische Singer/Songwriter mit dem zeitgenössischen Orchester erfolgreich zusammen. Bereits die damalige Tournee durch europäische Konzerthäuser und Theatersäle war restlos ausverkauft.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen