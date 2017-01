Seiler und Speer machen 2016 in Österreich das Rennen

Großansicht Liefern in Österreich mit "Ham kummst" das Album des Jahres 2016 ab: Seiler und Speer (Bild: Thomas Unterberger) Liefern in Österreich mit "Ham kummst" das Album des Jahres 2016 ab: Seiler und Speer (Bild: Thomas Unterberger)

In den Offiziellen Österreichischen Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment , setzen sich Seiler und Speer mit ihrem bereits 2015 veröffentlichten Album "Ham kummst" an die Spitze. Bei den Singles triumphiert, wie in Deutschland, Alan Walker mit "Fadad".Auf Platz zwei der Album-Jahrescharts 2016 landet in unserem Nachbarland Andrea Berg mit "Seelenbeben", gefolgt von Helene Fischer mit "Weihnachten" auf Rang drei. Andreas Gabalier mit "MTV Unplugged" sowie der im November verstorbene Leonard Cohen mit seinem Abschiedswerk "You Want It Darker" komplettieren die Top Five.In den Singles-Jahrescharts 2016 besetzt Alan Walker mit seinem Titel "Faded" die Spitzenposition, gefolgt von Sia mit "Cheap Thrills" auf zwei und Disturbed mit ihrer Version des Simon & Garfunkel-Klassikers "The Sound Of Silence" auf Rang drei. Platz vier geht an Stereoact feat. Kerstin Ott mit "Die immer Lacht" und auf Platz fünf machen es sich die Twenty One Pilots mit "Stressed Out" gemütlich.Bei der Compilation-Jahreswertung macht "Bravo Hits 92" vor "Bravo Hits 94" das Rennen. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen "Ö3 Greatest Hits 74", "Ö3 Greatest Hits 72" und "Ö3 Greatest Hits 73".

Quelle: MusikWoche

