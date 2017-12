SDP beenden ausverkaufte "Die Bunte Seite der Macht"-Tour

Großansicht Beim Tourabschluss (von links): Steffen Posner (Geschäftsführer Chimperator Live), Matthias Mettmann (Geschäftsführer Chimperator Live), Dag-Alexis Kopplin (SDP), Stefan Lösch (Tourmanager SDP) und Vincent Stein (SDP) (Bild: Arne Müseler) Beim Tourabschluss (von links): Steffen Posner (Geschäftsführer Chimperator Live), Matthias Mettmann (Geschäftsführer Chimperator Live), Dag-Alexis Kopplin (SDP), Stefan Lösch (Tourmanager SDP) und Vincent Stein (SDP) (Bild: Arne Müseler)

Nach 15 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz feierte das Duo SDP am 25. November Tourabschluss in Frankfurt. Alle Termine der von Chimperator Live veranstalteten Tournee zum Album "Die bunte Seite der Macht" waren ausverkauft. Insgesamt kamen mehr als 70.000 Besucher."Wir freuen uns sehr über die familiär-freundschaftliche Zusammenarbeit mit den beiden, die wir seit Jahren auf ihrem erfolgreichen Weg begleiten dürfen", sagt Steffen Posner , Geschäftsführer Chimperator Live.Der Ansturm auf die Tickets für die nun abgeschlossene Tour sei seit Vorverkaufsbeginn "riesig" gewesen, sodass die ersten Shows kurze Zeit später ausverkauft meldeten oder die Kapazitäten durch Hochverlegungen oder Zusatzshows erhöht werden mussten.2018 folgt der zweite Teil der Tour. "Auch hier steigen die Vorverkaufszahlen unaufhaltsam, die erste Show ist bereits ausverkauft, weitere Shows stehen kurz vor sold out", heißt es aus Stuttgart.01.02.18 Bielefeld, Ringlokschuppen02.02.18 Bremen, Pier 2 (ausverkauft)03.02.18 Siegen, Siegerlandhalle04.02.18 München, Zenith10.02.18 AT-Graz, P.P.C.11.02.18 AT-Linz, Posthof16.02.18 Rostock, Stadthalle17.02.18 Lingen, EmslandArena18.02.18 Hamburg, Sporthalle22.02.18 Oberhausen, Turbinenhalle23.02.18 Regensburg, Donau-Arena24.02.18 Erfurt, Thüringenhalle25.02.18 Freiburg, Musikklub in der SICK-Arena01.03.18 Mannheim, Maimarktclub02.03.18 Saarbrücken, E-Werk03.03.18 Ulm, Ratiopharm Arena

Quelle: MusikWoche

