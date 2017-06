Scorpions mischen bei Deutschland macht Musik mit

Großansicht Machen sich für den musikalischen Nachwuchs stark: Die Scorpions (Bild: Marc Theis) Machen sich für den musikalischen Nachwuchs stark: Die Scorpions (Bild: Marc Theis)

Tom Gaebel, Gregor Meyle, Angelo Kelly und das Duo Mrs. Geenbird haben ihr Engagement bei "Deutschland macht Musik - spiel mit!" bereits angekündigt. Nun sind auch die Scorpions als Musikpaten beim bundesweiten Aktionstag am 17. Juni 2017 mit dabei.Ziel der Initiative ist es, das aktive Musizieren zu fördern und "bei Menschen jeder Altersgruppe die Lust auf Instrumente zu wecken". Dazu finden am 17. Juni in ganz Deutschland Workshops, Schnupperkurse, Bühnenshows und vieles mehr statt. Ins Leben gerufen hat die Aktion die Society of Music Merchants (SOMM) in Kooperation mit dem Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte (GDM) und dem Bundesverband privater Musikschulen (bdpm)."Musikmachen gehört zu unserer Kultur", erklärt Initiator und SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll : "Diese zu fördern, indem wir möglichst breite Teile der Bevölkerung über die positiven Effekte, die Bedeutung, die Vorteile und vielfältigen Möglichkeiten des Musikmachens informieren, ist das Ziel von Deutschland macht Musik - spiel mit!".Und Scorpions-Sänger Klaus Meine fügt hinzu: "Du spürst dein Talent, es ist dir in die Wiege gelegt. Es wird dein Leben verändern, nachhaltig, und du wirst viele Menschen mit deiner Kunst berühren."

Quelle: MusikWoche

