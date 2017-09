Scooter zeigten Präsenz bei Saturn

Großansicht Trafen sich bei Saturn in der Mönckebergstraße in Hamburg: Scooter-Sänger H.P. Baxxter (links) und Saturn-Verkäufer Detlef Hanoldt (Bild: Jörg Böhm) Trafen sich bei Saturn in der Mönckebergstraße in Hamburg: Scooter-Sänger H.P. Baxxter (links) und Saturn-Verkäufer Detlef Hanoldt (Bild: Jörg Böhm)

Großansicht Bei der Autogrammstunde (von links): Michael Simon, H.P. Baxxter und Phil Speiser (alle Scooter) (Bild: Jörg Böhm) Bei der Autogrammstunde (von links): Michael Simon, H.P. Baxxter und Phil Speiser (alle Scooter) (Bild: Jörg Böhm)

Im Rahmen einer Autogrammstunde in der Hamburger Saturn-Filiale Altstadt in der Mönckebergstraße bedankte sich Scooter -Sänger H.P. Baxxter am 1. September 2017 beim verantwortlichen Saturn-Mitarbeiter Detlef Hanoldt für die gute Zusammenarbeit mit der Handelskette.H.P. Baxxter, Michael Simon und Phil Speiser, die drei aktuellen Scooter-Mitglieder, mussten zahlreiche Autogramm- und Selfie-Wünsche erfüllen. Zugleich warben sie für ihr neues Album, "Scooter Forever", das ihr langjähriges Label, Kontor Records , an dem Tag veröffentlicht hat. Das Vorgängeralbum, "Ace" , hatte 2016 Platz sechs in den Offiziellen Deutschen Charts erreicht.

Quelle: MusikWoche

