Scooter legen Open Airs zum Bandjubiläum nach

Als "krönenden Abschluss" der Live-Aktivitäten von Scooter zum 25-jährigen Bandjubiläum kündigt ihr Tourveranstalter Four Artists zwei Open Airs im Sommer kommenden Jahres an: am 17. August auf der Trabrennbahn in Hamburg und am darauffolgenden Abend am Elbufer in Dresden. Die Fans dürfen sich demnach auf spektakuläre Shows mit reichlich Einsatz von Pyrotechnik und Special Effects freuen.Für die Indoor-Arenatour im Februar 2018 sind nach Angaben von Four Artists die Shows am 16. Februar in der Barclaycard Arena in Hamburg und am 24. Februar in der Porsche-Arena in Stuttgart schon ausverkauft. In letztgenannter Spielstätte wird es am 25. Februar ein Zusatzkonzert geben.Als Prolog für die Jubiläumstour haben H.P. Baxxter und Co. im Juli 2017 bereits zwei Freiluftshows in Leipzig und Mönchengladbach gespielt und damit insgesamt rund 20.000 Fans beglückt.Am 15. Dezember 2017 erscheint auf Sheffield Tunes Kontor im Vertrieb von Edel zum 25. Bandgeburtstag die Best-Of-Kollektion "100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked". sie bietet 60 Tracks inklusive sämtlicher Hitsingles sowie einer brandneuen Version von "In Rave We Trust - Amateur Hour", dem "Anthem Mix".15.02.2018 Berlin, Velodrom16.02.2018 Hamburg, Barclaycard Arena (ausverkauft)17.02.2018 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall19.02.2018 CH-Zürich, Hallenstadion20.02.2018 AT-Wien, Gasometer23.02.2018 Rostock, Stadthalle24.02.2018 Stuttgart, Porsche-Arena (ausverkauft)25.02.2018 Stuttgart, Porsche-Arena (Zusatzshow)26.02.2018 München, Zenith17.08.2018 Hamburg, Trabrennbahn18.08.2018 Dresden, Elbufer

