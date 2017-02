Schwenkow hält an DEAGs Festival-Strategie fest

Großansicht Will Rockavaria 2018 fortsetzen, wenn die "richtigen Künstler kommen": DEAG-Chef Peter Schwenkow (Bild: DEAG) Will Rockavaria 2018 fortsetzen, wenn die "richtigen Künstler kommen": DEAG-Chef Peter Schwenkow (Bild: DEAG)

Trotz der Absage von Rockavaria ändert sich laut dem DEAG - Vorstandsvorsitzenden Peter Schwenkow die Festival-Strategie des Konzerns nicht. "Die Strategie ist intakt und unsere beiden prominenten Festivals, Rock in Vienna in Wien und Rock The Ring in der Schweiz, sprechen dabei für sich." Damit bezieht sich Schwenkow auf Nachfrage von MusikWoche auf die beiden nach wie vor stattfindenden Festivals in Österreich und der Schweiz.Dagegen wird es Rock im Revier nicht mehr geben, bestätigt Schwenkow im Gespräch mit MusikWoche: "Rock im Revier werden wir nicht fortführen." Auf die Frage, ob Rockavaria mit der Absage 2017 nach nur zwei Ausgaben bereits wieder Geschichte sei oder ob die DEAG 2018 einen neuen Anlauf nehme, sagt Schwenkow: "Wir machen es wie in Knebworth - kommen die richtigen Künstler, geht es natürlich weiter."Die DEAG hatte zuvor erklärt, sie wolle im Festivalbereich pro Jahr sechsstellige Ticketverkäufe generieren. Die Absagen sieht Schwenkow in diesem Zusammenhang jedoch gelassen: "Die Investitionen werden wir in Wien, in der Schweiz und in München ausgleichen." In München wird es zwar kein Rockavaria geben, dafür veranstalten die DEAG und ihre Tochtergesellschaft Wizard Promotions dort größere Einzelkonzerte von Kiss und Aerosmith

Quelle: MusikWoche

