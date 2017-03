Schweizer Musikmarkt stabilisiert sich

Mit Umsätzen in Höhe von 84,6 Millionen Franken oder umgerechnet rund 77,7 Millionen Euro schloss der Schweizerische Musikmarkt 2016 ab und konnte damit einen Ansteig von einem Prozent erzielen. In den Vorjahren ging es hingegen bergab, so fiel der Musikmarkt 2015 um 3,5 Prozent und brach 2014 sogar um acht Prozent ein Ivo Sacchi , Präsident IFPI Schweiz und Managing Director Universal Music Switzerland, erklärte deshalb: "Die Jahreszahlen 2016 sind in dreierlei Hinsicht bemerkenswert: Erstens dürfen wir zum ersten Mal seit 2000 wieder eine schwarze Null verzeichnen, zweitens hat das Digitalsegment nun endgültig das physische Geschäft überflügelt und drittens hat im digitalen Geschäft das Streaming den Download abgelöst - und das in nur fünf Jahren."Tatsächlich verzeichnete der Digitalmarkt 2016 mit 53 Prozent Anteil am Gesamtmarkt erstmals mehr Umsatz als der physische Markt. Demnach legte der Umsatz mit Streaming und Downloads um elf Prozent zu und kam auf Umsätze von 44,6 Millionen Franken, was rund 41 Millionen Euro entspricht. Aufwärts ging es hier vor allem beim Streamingsegment, das mit 23 Millionen Franken und einem Zuwachs von 50 Prozent zum ersten Mal das Downloadsegment überholte, das mit 21,7 Millionen Franken um zwölf Prozent sank. Streaming steuert in der Schweiz inzwischen 27 Prozent und das Download-Geschäft 26 Prozent der Umsätze im Gesamtmarkt bei.Dementsprechend tragen physische Tonträger mit 47 Prozent inzwischen weniger als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei. Mit 40 Millionen Franken an Umsätzen sank dieser Sektor um neun Prozent. Am stärksten wächst im physischen Bereich das Geschäft mit Vinyl-Tonträgern, wie der IFPI verkündete. Vinyl-LPs verbuchten wie schon im Vorjahr ein Plus von 50 Prozent und steuern nun mit 3,7 Millionen Franken 4,4 Prozent zum Gesamtmarkt bei.Durch diese Entwicklung trägt Streaming bereits 27 Prozent zum Gesamtmarkt bei, das Downloadgeschäft noch 26 Prozent. Der Umsatz aus dem Verkauf von CDs und anderen physischen Tonträgern ist auch 2016 um neun Prozent gesunken und trug noch 40 Millionen Schweizer Franken zum Gesamtumsatz bei - das entspricht 47 Prozent des Gesamtmarkts.Dieser Umsatzrückgang sei zu erwarten gewesen und entspreche dem allgemeinen Trend der Ablösung der CD durch Musikkonsum im Internet, analysiert die IFPI Schweiz. "Dennoch wird die CD auf absehbare Zeit für den Musikmarkt wichtig bleiben", heißt es aus Zürich.Für Lorenz Haas , Geschäftsführer IFPI Schweiz, ist Streaming der klare Wachstumstreiber der Branche. Es sorge dafür, dass der Schweizer Musikmarkt wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken könne. "Wichtig ist jetzt die Chancengleichheit: Schweizer Produzenten und Künstler brauchen von den Streaminganbietern faire Vermarktungsmöglichkeiten, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können." Haas hatte in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, dass Künstler aus kleineren Märkten wie der Schweiz von manchen Streaminganbietern diskriminiert würden, weil sie in deren offiziellen Playlists kaum auffindbar seien.

Quelle: MusikWoche

