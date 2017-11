Schweizer Gold an Alle Farben

Bei der Verleihungszeremonie vereint (hinten, von links): Christoph Kammermann (Promotion Manager, Sony Music Switzerland), Maurizio Dottore (Marketing Director, Sony Music Switzerland), Jannis Döring (Foto/Video Alle Farben), Frans Zimmer alias Alle Farben, sein Trompeter Leonard Biwer, Anja Küng (Senior Product Manager, Sony Music Switzerland), und Josh Bremer (Guesstimate) sowie (vorne) Philipp Willms (Polytope Management Group; links) und Janieck van de Polder (Sänger und Co-Autor von "Little Hollywood") (Bild: Til Jentzsch)

Im Umfeld seines Engagements bei der Energy Starnight im Hallenstadion in Zürich nahm der Berliner DJ und Produzent Frans Zimmer alias Alle Farben von Sony Music Switzerland einen Gold-Award für mehr als 10.000 abgesetzte Einheiten seiner Single "Little Hollywood" in der Schweiz entgegen.Der Titel ist eine Kollaboration des diesjährigen Echo-Preisträgers in der Kategorie "Dance national" mit dem niederländischen Sänger und Songschreiber Janieck van de Polder, kurz Janieck."Little Hollywood" kam in der Schweizer Hitparade auf Rang 31. In Deutschland erreichte das Stück Platz 14 der Singlescharts, zudem Platz acht und Gold in Österreich.

Quelle: MusikWoche

