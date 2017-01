Schweizer Ehrenpreis für DJ BoBo

Großansicht Feiert seit 25 Jahren Erfolge: DJ BoBo (Bild: MusikWoche) Feiert seit 25 Jahren Erfolge: DJ BoBo (Bild: MusikWoche)

Bei der zehnten Ausgabe der Swiss Music Awards, die am 10. Februar 2017 im Züricher Hallenstadion über die Bühne geht, ehren die Veranstalter DJ BoBo für seine 25-jährige Musikgeschichte mit einem Outstanding Achievement Award."Ich bin überglücklich seit 25 Jahren meinen Traum leben zu dürfen und jeden Tag meine kreativen Gedanken in Musik und Show einfließen lassen zu können", freut sich DJ BoBo: "Diese Auszeichnung geht auch an viele Menschen, welche diesen Weg schon so lange mit mir gehen."Im Laufe seiner Karriere verkaufte der aus dem Schweizer Kanton Aargau stammende Musiker über 15 Millionen Tonträger und sammelte über 250 Gold- und Platin-Auszeichnungen ein, heißt es von der Jury der Swiss Music Awards. Im September 2016 veröffentlichte DJ BoBo sein 13. Studioalbum, "Mystorial" , auf dem Label Yes Music und im Vertrieb von Sony Music . Im April 2017 folgt die begleitende Tour durch die Schweiz, Deutschland, Österreich, Nord- und Osteuropa sowie Südamerika.DJ BoBo ist nach Bands wie Yello, Polo Hofer, Züri West oder Krokus der siebte Träger des Outstanding Achievement Awards der Swiss Music Awards. Für die Aftershow Party im Kaufleuten konnten die Veranstalter der Swiss Music Awards außerdem DJ Antoine für ein Vinyl-Set gewinnen. SRF Zwei und One TV übertragen die Show am 10. Februar ab 20.10 Uhr, zusätzlich läuft auf RSI.ch ein Livestream.

Quelle: MusikWoche

