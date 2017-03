Schweizer Edelmetalle für Rag'n'Bone Man

Großansicht Hatten einiges zu feiern (von links): Lukas Ziegler (Promotion Manager, Sony Music Switzerland), Beat Milter (Senior Product Manager, Sony Music Switzerland), Julie Born (Managing Director, Sony Music Switzerland), Rag'n'Bone Man, Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R, Sony Music Switzerland) sowie Andreas Schaupp (Head of Sales, Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Switzerland) Hatten einiges zu feiern (von links): Lukas Ziegler (Promotion Manager, Sony Music Switzerland), Beat Milter (Senior Product Manager, Sony Music Switzerland), Julie Born (Managing Director, Sony Music Switzerland), Rag'n'Bone Man, Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R, Sony Music Switzerland) sowie Andreas Schaupp (Head of Sales, Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Switzerland)

Im Dezember 2016 spielte Rory Graham alias Rag'n'Bone Man vor rund 200 Leuten im Bogen F in Zürich sein erstes Schweizer Konzert und nahm damals einen Platin-Award für seine erste Single "Human" entgegen.Noch lohnender für ihn war nun sein zweites Gastspiel im Land der Eidgenossen: Am 29. März trat er wieder in Zürich, aber diesmal vor 3500 Konzertbesuchern in der der Halle 622 auf. Und nun gab eine Delegation von Sony Music Switzerland um Managing Director Julie Born dem britischen Soul- und Bluessänger gleich drei Edemetallauszeichnungen mit: Doppelplatin für die "Human"-Single und jeweils Gold für das gleichnamige Album sowie die aktuelle Single "Skin" "Wo er auch auftaucht und die Leute seine Musik zu hören kriegen, seine markante und ausdrucksstarke Stimme sowie sein unverwechselbares Erscheinungsbild begeistern die Masse", resümiert das Schweizer Sony-Music-TeamIn der Sommersaison macht der Rag'n'Bone Man für zwei Festivalauftritte erneut Station in der Schweiz. Er gastiert am 7. Juni beim Caribana Festival in Nyon sowie am 12. Juli beim Gurtenfestival in Bern.

Quelle: MusikWoche

