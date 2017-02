Schweizer Edelmetall für Kids United

Großansicht Feiern mit Gold den Erfolg von Kids United (von links): Ezra, Sabine Pythoud (Promotion Manager Warner Music Switzerland), Gabriel, Gloria, Stefania Lorenzetto (Managing Marketing Director Warner Music Switzerland), Nathalie Minder (PR / Brand Manager Warner Music Switzerland) sowie Nilusi und Esteban (Bild: Warner Music Switzerland) Feiern mit Gold den Erfolg von Kids United (von links): Ezra, Sabine Pythoud (Promotion Manager Warner Music Switzerland), Gabriel, Gloria, Stefania Lorenzetto (Managing Marketing Director Warner Music Switzerland), Nathalie Minder (PR / Brand Manager Warner Music Switzerland) sowie Nilusi und Esteban (Bild: Warner Music Switzerland)

Vor dem ausverkauften Konzert von Kids United am 22. Januar 2017 in der Arena Genf überreichte Warner Music Switzerland der Castingband einen Gold-Award für das Album "Un Monde Meilleur".Die Mitglieder von Kids United wurden in der französischen Fernsehsendung "The Voice: La plus belle voix" entdeckt und gründeten anschließend eine Band. Nach dem zweiten Longplayer, "Tout Le Bonheur Du Monde", von 2016 veröffentlicht Warner Music am 17. Februar 2017 das Livealbum "Le Live".

Quelle: MusikWoche

