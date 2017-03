Schweizer Edelmetall für Alvaro Soler

Termine

Den Auftritt von Alvarao Soler am 13. März 2017 im Zürcher Komplex457 nutzte Universal Music Switzerland , um dem spanisch-deutschen Sänger Doppel-Platin für die Single "Sofia" , Platin für "El Mismo Sol" und Gold für das Debütalbum "Eterno Agosto" zu verleihen.2016 erschien "Sofia" und war drei Wochen auf Platz eins der Schweizer Singlescharts zu finden. Die Single hält sich seitdem in der Bestenliste. Bereits zuvor landete "El Mismo Sol" 2015 auf Platz eins der Schweizer Singlescharts und konnte sich sieben Wochen in den Top 10 halten.Im Sommer ist Alvaro Soler, der jüngst einen Swiss Music Award in der Kategorie "Best Breaking Act International" gewann, live auf einigen Schweizer Festivals zu sehen.10.06.2017 Argoviafäscht, Birrfeld11.06.2017 Caribana Festival, Nyon17.06.2017 Stars Of Sounds, Aarberg15.07.2017 Der Berg Bebt, Flims28.07.2017 Openair Etziken, Etziken

Quelle: MusikWoche

