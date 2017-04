Schwedischer Musikmarkt wächst weiter

Nachdem der schwedische Musikmarkt bereits 2015 ein Umsatzplus von 8,6 Prozent verzeichnete, ging es nach Angaben des schwedischen IFPI-Verbands auch 2016 mit einem Plus von 6,2 Prozent bergauf.Demnach machten die Musikunternehmen in Schweden im vergangenen Jahr insgesamt Umsätze von fast 1,13 Milliarden Kronen, was umgerechnet rund 118,2 Millionen Euro entspricht.Zum Aufschwung trugen im Spotify-Heimatmarkt Schweden vor allem digitale Formate bei: So wuchsen die Einnahmen aus Streaming und Downloads 2016 um 7,2 Prozent und machen nun 86 Prozent am Gesamtmarkt aus.Der Löwenanteil der Gesamtumsätze entfiel mit 84,3 Prozent wiederum auf Streaming-Erlöse, während der Umsatz mit Downloads nur 1,6 Prozent einbrachte und damit um 22,9 Prozentpunkte massiv in den Keller gerutscht ist.Beim Geschäft mit physischen Tonträgern sorgt Vinyl mit einem Zuwachs von 38,7 Prozent weiterhin für Aufschwung. Der Absatz von CDs sackte allerdings 2016 um 9,4 Prozent ein."Mit zehn Jahren Erfahrung im Bereich Streaming und den neuen wirtschaftlichen Bedingungen, die das mit sich brachte, wissen wir jetzt, wie wichtig es für jeden Einzelnen der Nahrungskette - vom Komponisten über den Künstler bis hin zum Plattenlabel - ist, dass alle Musikdienste den gleichen Regeln unterliegen", streicht der schwedische IFPI-CEO Ludvig Werner hervor.

Quelle: MusikWoche

