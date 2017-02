Schwarzer übernimmt Programmleitung der Musiksender bei High View

Stephan Schwarzer kümmert sich künftig um die Programmleitung der Musiksender von High View. Zum Musikportfolio des Landshuter Unternehmens gehören der Free-TV-Sender Deluxe Music und die Pay-TV-Sender Jukebox und RCK.TV. Stephan Schwarzer wird die Bereiche Musikredaktion, Content, Programming und On Air verantworten. In seiner neuen Funktion berichtet er an Ulrike Unseld, die bei High View das Musikportfolio sowie die Vermarktung verantwortet."Ich freue mich, dass wir Stephan für das Team der High View gewinnen konnten", sagt Unseld und verweist darauf, dass Schwarzer dem Unternehmen bereits in den vergangenen beiden Jahren beratend zur Seite gestanden habe. "Seine langjährige Expertise im TV und insbesondere im Musikfernsehen hat wesentlich dazu beigetragen, dass Deluxe Music immer öfter unter den 20 am häufigsten gesehenen TV-Sendern zu finden ist."Laut eigenen Angaben erreichte Deluxe Music 2016 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 0,4 Prozent und in den Spitzen mehr als zwei Millionen Zuschauer am Tag. Das sei "eine phantastische Entwicklung, die wir einem großartigen und leidenschaftlichen Team, sowie tollen Partnern verdanken", so Unseld weiter.Stephan Schwarzer freut sich darauf, "mit voller Kraft die Musikmarken der High View weiter auszubauen und zu optimieren. Für gute Musik gibt es auf jeden Fall immer einen Platz und den möchte ich gemeinsam mit meinem Team erobern."Nach einem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte in Köln begann Schwarzer seine Karriere bei Viva und Viva Zwei. Zwischen 2000 und 2012 arbeitete er in unterschiedlichen Positionen für die Sender MTV, Viva und Comedy Central, zuletzt als Vice President Content & Programming. 2013 wechselte er als Vice President Programming & Creative Services zu Turner Broadcasting nach München, gefolgt von einem kurzen Ausflug in die Selbstständigkeit als freier Consultant für mehrere internationale Medienkonzerne in den Jahren 2015 und 2016.

Quelle: MusikWoche

