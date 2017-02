Schwarze Wolken über der Festivallandschaft

Großansicht Auch dieses Open Air hatte 2016 unter Unwettern zu leiden: das Hurricane Festival (Bild: Jens Arndt) Auch dieses Open Air hatte 2016 unter Unwettern zu leiden: das Hurricane Festival (Bild: Jens Arndt)

Im vergangenen Jahr bedrohten Unwetter einige Festivals, manche mussten unterund gar abgebrochen werden. Auch die Terrorgefahr hatte Auswirkungen. MusikWoche fragte Veranstalter, wie sie in diesem Jahr auf die Herausforderungen reagieren."Die Wetterturbulenzen haben uns beim Hurricane und Southside 2016 hart getroffen. Trotz aller damit verbundenen Probleme hat sich gezeigt, dass wir sehr gut vorbereitet waren und unsere Maßnahmen alle mehr als zufriedenstellend gegriffen haben", blickt Stephan Thanscheidt , Geschäftsführer FKP Scorpio , auf die vergangene Festivalsaison zurück: "Diesen Bereich werden wir trotzdem weiterentwickeln und zudem weiter in die Festivalgelände investieren, um diese noch wetterfester zu machen."Bei der veränderten Sicherheitslage arbeite FKP mit Behörden und eigenen Sicherheitsfirmen an Konzepten, die die größtmögliche Sicherheit für die Besucher gewährleisten sollen. "Auch wenn ein 100-prozentiger Schutz nur schwerlich möglich sein wird, versuchen wir durch entsprechende Maßnahmen auf ein Maximum an Sicherheit zu erreichen."Auch wenn das von KARO -Chef Volker Hirsch veranstaltete Taubertal-Festival von den Unwettern nicht direkt getroffen wurde, merke man an verschiedenen Punkten die Auswirkungen."Sensibilisiert sind alle Partner - vom Besucher über den Künstleragenten bis hin zum Würstchenstand - für die Thematik Absage und die finanziellen Folgen. Bedingungen zur Ausfallversicherung, AGBs im Ticketshop, Vertragsklauseln im Künstlervertrag, Sponsoren und Händlerverträge sowie die rechtliche Betrachtung von ,höherer Gewalt' stehen auf dem Prüfstand und werden nachjustiert oder neu betrachtet." In der praktischen Umsetzung reagiere man auf die Sicherheitslage, indem man das Festivalgelände umbaue. So werde das Gelände erweitert, um Körperkontrollen weit vor den eigentlichen Aktions- und Bühnen flächen durchführen zu können. Die Zufahrt für Fremdfahrzeuge am Festivalgelände werde erschwert und durch mobile Durchfahrtsperren reagieren die Veranstalter auf die Anschläge in Berlin und Nizza.Mehr zum Thema lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 06/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen