Schwächste Quote für Eurovision-Vorentscheid seit fünf Jahren

Großansicht Singt in Kiew für Deutschland: Levina (Bild: Willi Weber/NDR) Singt in Kiew für Deutschland: Levina (Bild: Willi Weber/NDR)

3,14 Millionen sahen bei "Unser Song für Kiew" in der ARD den Sieg von Sängerin Levina (Marktanteil: 10,8 Prozent). Das ist die schwächste Quote seit 2012, als Roman Lob sich für Baku qualifizierte. Auch im Vergleich mit dem Vorjahr, als Jamie-Lee ihr Ticket nach Stockholm löste, musste der Vorentscheid einen Rückgang hinnehmen: Damals schauten noch 4,47 Millionen (Marktanteil: 13,8 Prozent) zu.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ergibt sich ein ähnliches Bild: 1,08 Millionen brachten der ARD am Donnerstagabend eine Quote von 10,3 Prozent. 2016 wollten dagegen noch 1,46 Millionen (Marktanteil: 12,3 Prozent) wissen, wer ins ESC-Finale fährt, nachdem der ursprüngliche Plan des federführenden NDR , Xavier Naidoo zum Finale zu schicken, zurückgezogen wurde.Bei der aktuellen Show wurden über drei Runden die Siegerin und ihr Song ermittelt. Zur Überraschung des Saalpublikums und der drei Juroren - Florian Silbereisen Lena Meyer-Landrut und Tim Bendzko - setzte sich schließlich mit 69 Prozent der von Lindsey Ray, Lindy Robbins und Dave Bassett geschriebene Song "Perfect Life" gegen das unter anderem von Marit Larsen verfasste Stück "Wildfire" durch.Beide Titel der 25-jährigen Isabella "Levina" Lueen, die derzeit in London einen Masterstudiengang Musikmangement absolviert, sind auf dem Sony-Music -Label RCA Deutschland erschienen und können bereits als Download erworben werden.Moderatorin der über dreistündigen Show war erneut Barbara Schöneberger , während Peter Urban einige Off-Kommentare gab. Erstmals wurden auch die internationalen ESC-Fans in den deutschen Vorentscheid mit einbezogen. Über eine die App konnten konnten sie ihre Favoriten bestimmen. Diese Zahlen flossen zwar nicht in das offizielle Ergebnis ein, dienten während der Show aber als Stimmungsbarometer.Für Musik außerhalb des Wettbewerbs sorgten Tim Bendzko, Matthias Schweighöfer und die drei einstigen ESC-Gewinnerinnen Nicole, Ruslana und Conchita. Als Liveband, die alle Kandidaten begleitete, fungierte die Wolfgang Dalheimer Band, in der viele Mitglieder der einstigen tv-total-Band spielen. Das mag auch daran gelegen haben, dass Stefan Raabs Firma Raab TV für die Produktion der Show verantwortlich zeichnete.

