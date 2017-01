Schulz heuert fest bei Fleet Union an

Großansicht Arbeiten künftig fest zusammen: PR-Agent Kevin Schulz (links) und Benjamin Mirtschin (Geschäftsführung Fleet Union) (Bild: Iconographic / Michael Winkler) Arbeiten künftig fest zusammen: PR-Agent Kevin Schulz (links) und Benjamin Mirtschin (Geschäftsführung Fleet Union) (Bild: Iconographic / Michael Winkler)

Zuwachs für die in Köln und Hamburg ansässige Promotionagentur Agentur Fleet Union : Kevin Schulz richtet ab sofort im Kölner Büro an der Leostraße als PR-Agent seinen Fokus auf Print- und Onlinepromotion. Er ist bei Fleet Union unter anderem per E-Mail zu erreichen.Schulz war bereits zuvor als Teilzeitkraft für Fleet Union aktiv. Zudem arbeite er seit 2012 unter dem Namen Backstage Broadcast PR im Promotiongeschäft und bringt nun "seinen beeindruckenden Kundenstamm mit zu Fleet Union", wie es aus Köln heißt. So betreue die Agentur künftig unter anderem auch Veröffentlichungen von Labels wie Big Scary Monsters (UK), Run For Cover (US) oder French Kiss (US) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Die von Benjamin Mirtschin geleitete Agentur Fleet Union wurde 2013 in Hamburg gegründet und betreute bisher unter anderem Acts wie Thees Uhlmann, Ton Steine Scherben, Abay oder Marcus Wiebusch in Promotionfragen. zu den aktuellen Themen gehören zum Beispiel neue Alben von Tim Kasher (Cursive), Sorority Noise, Leoniden oder Patrick Richardt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen