Schulenberg verkauft knapp fünf Millionen CTS-Eventim-Aktien

Großansicht Verkauft einen Teil seiner Aktien an CTS Eventim: der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg (Bild: CTS Eventim) Verkauft einen Teil seiner Aktien an CTS Eventim: der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg (Bild: CTS Eventim)

Die KPS Stiftung von Klaus-Peter Schulenberg , dem Vorstandsvorsitzenden von CTS Eventim , will bis zu 4,8 Millionen Aktien des Livekonzerns verkaufen. Dafür nutzt CTS Eventim ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren.Die 4,8 Millionen Aktien entsprechen einem Anteil von fünf Prozent an CTS Eventim. Bislang hält die KPS Stiftung 50,2 Prozent der Papiere an dem Konzern. Man wolle mit dem Verkauf das Handelsvolumen der Aktien erhöhen, teilt das Unternehmen mit. Außerdem sollen die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf für andere Investitionen und Aktivitäten der KPS Stiftung verwendet werden. Ein Verkauf weiterer Aktien sei jedoch nicht geplant.Medienberichten zufolge liege der Preis für eine CTS-Aktie aus diesem Paket bei 36 Euro, wodurch KPS bei einer Platzierung von bis zu 4,8 Millionen Aktien knapp 173 Millionen Euro erzielen könnte. Nach der Bekanntgabe fiel der Aktienkurs von CTS Eventim um 4,4 Prozent auf 37,24 Euro.

Quelle: MusikWoche

