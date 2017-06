Schon gut 100.000 Tickets fürs Rheingau Musik Festival weg

Großansicht Artist in Residence beim Rheingau Musik Festival 2017: Igor Levit (Bild: Robbie Lawrence) Artist in Residence beim Rheingau Musik Festival 2017: Igor Levit (Bild: Robbie Lawrence)

Am 24. Juni eröffnet das hr-Sinfonieorchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada im Kloster Eberbach das 30. Rheingau Musik Festival. 155 Konzerte stehen an 42 verschiedenen Spielstätten bis zum 2. September auf dem Festivalprogramm - 85 davon laut der Rheingau Musik Festtival Konzertgesellschaft bereits restlos ausverkauft.Von den insgesamt 125.000 angebotenen Karten sind demnach schon 100.500 Karten verkauft. Davon erwarben die Mitglieder des Rheingau Musik Festival e.V. 30.000 Karten, 60.000 Tickets kauften weitere Festivalbesucher, und knapp 10.500 Karten gingen an Sponsoren, Künstler und Pressevertreter. 24.500 Karten sind noch zu haben.Das Eröffnungskonzert wird am 24. Juni live im Radio in hr 2-kultur übertragen im Rahmen einer Sondersendung der "Musikszene Hessen" ab 15.05 Uhr und ist auch als Livestream im Internet auf www.hr-sinfonieorchester.de zu verfolgen. Fernsehaufzeichnungen laufen am 8. Juli um 20.15 Uhr auf 3sat und am 9. Juli im hr-Fernsehen.Das Rheingau Musik Festival, nach eigenen Angaben "eines der größten Musikfestivals Europas", feiert sein Jubiläum im Zeichen von "Aufbruch" mit 155 Konzerten im Rheingau sowie in der gesamten Region von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal. Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads und das Kurhaus Wiesbaden sowie auch Weingüter verwandeln sich in Konzertbühnen für renommierte Künstler der Klassik, aber auch aus Jazz, Kabarett, Weltmusik oder Pop.Als Artist in Residence will Pianist Igor Levit in sechs Konzerten mit Musik von Beethoven bis Rzewski sein Können unter Beweis stellen. Mit der Sopranistin Anna Lucia Richter stehe eine Sängerin im Fokus, "die mit ihrer Stimme tief berühren wird". Im "Fokus Jazz" stellt das Festival mit Michael Wollny den derzeit wohl angesagtesten deutschen Jazz-Pianisten vor. Daneben stehen die Schwerpunkte namens "Erinnerungen an Prades", "Next Generation", "Tanz!Musik" sowie "Expedition Sound" im Vordergrund.Das Künstleraufgebot umfasst zudem klangvolle Namen wie Anne-Sophie Mutter Andreas Scholl , Josef Bulva, Christian Gerhaher Chilly Gonzales im Verbund mit dem Kaiser Quartett, Klaus Doldinger Roberto Fonseca , die Hooters oder Max Giesinger.In Kooperation mit dem Rheingau Musik Festival werden auch wieder Künstler, die beim Festival auftreten, für die von Pianist Lars Vogt ins Leben gerufene Initiative Rhapsody in School Schulen besuchen, um den Kindern einen Einblick in ihr Musikerleben, in ihr Instrument und ihre Musik zu geben. Ziel ist es, deren Neugierde zu wecken für eine für sie oft noch unbekannte Musik, um auch selbst einmal ein Instrument zu erlernen oder klassische Konzerte zu besuchen.Die Geigerinen Leticia Moreno und Veronika Eberle, die Cellistin Tanja Tetzlaff und Cellist Isang Enders besuchen dabei Schulen in Mainz, Geisenheim und Bad Schwalbach. Das Projekt Rhapsody in School wurde bereits mit einem Echo Klassik für Nachwuchsförderung ausgezeichnet.

Quelle: MusikWoche

