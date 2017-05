Schnitzel und One Little Indian stoßen zu Indigo

Großansicht Freuen sich auf die neuen Veröffentlichungen (von links): Andrea Seeger (Labelbetreuerin Indigo), Bernd Rohde (Labelbetreuer Indigo) und Anders Sjölin (Vertriebsleiter Indigo) (Bild: Indigo) Freuen sich auf die neuen Veröffentlichungen (von links): Andrea Seeger (Labelbetreuerin Indigo), Bernd Rohde (Labelbetreuer Indigo) und Anders Sjölin (Vertriebsleiter Indigo) (Bild: Indigo)

Großansicht Vertraut im Vertrieb künftig auf Indigo: Schnitzel-Gründer Oliver Geywitz (Bild: Schnitzel Records) Vertraut im Vertrieb künftig auf Indigo: Schnitzel-Gründer Oliver Geywitz (Bild: Schnitzel Records)

Seit Kurzem hat Indigo den physischen Vertrieb aller künftigen Veröffentlichungen sowie den Backkatalog für die Londoner Labels Schnitzel und One Little Indian übernommen.Der Österreicher Oliver Geywitz gründete Schnitzel Records 2003 in London und hat unter anderem Veröffentlichungen von Nick Olivieri, Brendan Benson und Phil Campbell im Katalog. Dieses Jahr will Geywitz neue Alben von The Moons, Queens Of The Stone Age -Mitglied Dean Fertita und Wiederveröffentlichungen von Ween auf den Markt bringen.Das 1985 gegründete Label One Little Indian kann bereits auf Veröffentlichungen von Künstlern wie Björk , den Sneaker Pimps oder Sinéad O'Connor verweisen. Bereits im Sommer sollen nun neue Alben von Cody Chesnutt und Poppy Ackroyd erscheinen."One Little Indian blickt auf eine lange Historie zurück, hat aber nach wie vor das Gespür für spannende, junge Acts", erklärt Andrea Seeger , Labelbetreuerin Indigo: "Als Indigo-Mitarbeiterin, aber auch als Musik-Fan, freue ich mich sehr auf diese Partnerschaft."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen