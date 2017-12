Schlagernacht des Jahres feiert Stadionpremiere in Dresden

Großansicht Darf in Dresden bei der Schlagernacht des Jahres nicht fehlen: Roland Kaiser, hier bei einem "Kaisermania"-Auftritt am Elbufer (Bild: Semmel Concerts) Darf in Dresden bei der Schlagernacht des Jahres nicht fehlen: Roland Kaiser, hier bei einem "Kaisermania"-Auftritt am Elbufer (Bild: Semmel Concerts)

Am 16. Juni 2018 kommt Die Schlagernacht des Jahres erstmals nach Dresden. Zugleich geht die von Semmel Concerts und Karl-Heinz Schweter veranstaltete Konzertreihe erstmals in einem Stadion über die Bühne. Die Schlagershow ist dann Teil des DDV-Stadion-Sommers.Am selben Tag findet auch in der Berliner Waldbühne eine Schlagernacht des Jahres statt. Die Konzertreihe ist mit jährlich fast 200.000 Besuchern laut Semmel-Angaben das größte Schlagerfestival Deutschlands.In Dresden treten Matthias Reim, Howard Carpendale, Thomas Anders, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Vanessa Mai, Fantasy, Jürgen Drews, Bernhard Brink und Ben Zucker auf. Zudem stößt Roland Kaiser zum Line-up an dem Abend in Dresden - der Stadt, in der er jährlich mit seinen "Kaisermania"-Open-Airs am Elbufer für Furore sorgt.03.03.18 Hannover, TUI Arena10.03.18 Hamburg, Barclaycard Arena24.03.18 Mannheim, SAP Arena14.04.18 Leipzig, Arena Leipzig21.04.18 Köln, Lanxess Arena28.04.18 München, Olympiahalle16.06.18 Berlin, Waldbühne16.06.18 Dresden, Stadion

Quelle: MusikWoche

