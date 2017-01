"Schlagerchampions" beim Gesamtpublikum vor "DSDS"

Großansicht Verlieh wieder die Eins der Besten: Florian Silbereisen (Bild: Dominik Beckmann/JürgensTV/ARD) Verlieh wieder die Eins der Besten: Florian Silbereisen (Bild: Dominik Beckmann/JürgensTV/ARD)

5,05 Millionen Zuschauer verfolgten am 7. Januar 2017 die Florian-Silbereisen -Show "Schlagerchampions - Fest der Besten" (Marktanteil: 16,1 Prozent), zeitgleich wollten 4,22 Millionen "DSDS" sehen (Marktanteil: 13,1 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen lag jedoch die RTL -Castingshow klar vorn: 2,19 Millionen bedeuteten am Samstagabend eine Quote von 20,7 Prozent, bei dem MDR ARD -Format brachten 690.000 Zuschauer einen Marktanteil von 6,6 Prozent.Zum Vergleich: Die erste Ausgabe von "DSDS" kam am 4. Januar noch auf 4,57 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 13,5 Prozent); bei den Jungen betrug der Marktanteil am Mittwochabend 22,3 Prozent.Florian Silbereisen begrüßte bei der über dreistündigen Liveshow aus Berlin unter anderem Andrea Berg, Beatrice Egli, Voxxclub, Franziska Wiese, Nicole, Helmut Lotti, Fantasy, Mickie Krause, Roland Kaiser, d'Artagnan, Nana Mouskouri, Vanessa Mai, Vincent Gross, Maite Kelly, Alvaro Soler, Bernhard Brink, Sarah Jane Scott, Christin Stark, DJ Ötzi, Nik P. und die Weather Girls. Sie alle erhielten den Preis Die Eins der Besten. Auch Silbereisen selber nahm als Teil des Trios Klubbb3 eine Auszeichnung entgegen.

Quelle: MusikWoche

