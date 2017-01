Schenk schiebt Schneller an

Großansicht Machen gemeinsame Sache: Tommy Schneller (links) und Thomas Schenk Machen gemeinsame Sache: Tommy Schneller (links) und Thomas Schenk

Der Osnabrücker Blues- und R&B-Musiker Tommy Schneller bekommt Unterstützung von einem Branchenprofi: Thomas Schenk übernimmt das Künstlermanagement für den Saxophonisten und Sänger, der mit seiner Tommy Schneller Band seit 1997 sechs Alben veröffentlicht hat. Das letzte erschien im Februar 2016 mit dem Titel "Backbeat" beim Osnabrücker Label Timezone."Backbeat" stand im Frühjahr 2016 ebenso auf der Bestenliste beim Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK) wie schon 2012 Album Nummer vier, "Smiling For A Reason". Zudem wurde die siebenköpfige Tommy Schneller Band dreimal (2010, 2012, 2014) mit dem German Blues Award ausgezeichnet."So gezielt auf den Punkt geschriebene Songs, in denen sich Blues, Funk, Soul und Pop überaus freundschaftlich die Hand reichen, sind hierzulande ganz selten", schrieb die PdSK-Jury über "Backbeat". "Schneller spielt heiße Musik, die aber in durchaus coolem Sound daherkommt. Das ist genau der Stoff zum entspannten Zuhören in der Lounge wie auch zum verschärften Abtanzen im Club."Der Einschätzung des PdSK, dass es in Deutschland kaum bessere Musiker aus der R&B- und Bluesecke gibt, schließt sich auch Thomas Schenk an. Als Künstlermanager von Tommy Schneller will er nun dafür sorgen, dass dessen Kunst auf noch größere Resonanz als bisher eh schon stößt.Der gelernte Einzelhandelskaufmann und studierte Betriebswirt Schenk begann seine Laufbahn in der Fotobranche, um 1979 mit dem Wechsel zur CBS in Frankfurt seine Karriere in der Tonträgerindustrie zu starten. 1984 ging er als Abteilungsleiter Special Marketing zur Teldec, der späteren eastwest records GmbH. Nach der Übernahme der Teldec durch Warner Music standen auch die Repertoireressourcen der Schwestergesellschaft WEA für die Special-Marketing-Schiene zur Verfügung. Aus der Abteilung entwickelte sich mit Warner Strategic Marketing eine eigenständige Company innerhalb der Warner-Gruppe, deren Leitung Schenk 1994 als Managing Director übernahm. Anfang 2004 schied Schenk bei Warner aus und gründete seine Firma Schenkdeluxe.

Quelle: MusikWoche

