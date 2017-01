Schedler Music Summit feierte fünfjähriges Jubiläum

Großansicht Beim Summit in Tirol: Gruppenfoto mit Alex Schedler (kniend, 2. von rechts), der für das Songwritercamp verantwortlich zeichnete (Bild: Schedler Music) Beim Summit in Tirol: Gruppenfoto mit Alex Schedler (kniend, 2. von rechts), der für das Songwritercamp verantwortlich zeichnete (Bild: Schedler Music)

Am 19. und 20. Januar 2017 ging in Steeg, dem Tiroler Firmensitz des Schedler Musikverlags , der fünfte Schedler Music Summit über die Bühne, dem wieder ein viertägiges Songwriter Camp vorausging. Insgesamt nahmen an dem Camp 47 Autoren und Künstler aus zehn Nationen teil und schrieben dabei für und mit verschiedenen Interpreten Titel aus den Genres Pop, Dance und Schlager.Beim anschließenden Summit trugen die Autoren 24 während des Camps entstandene Songs live vor. Zudem präsentierte Gastgeber Rudi Schedler einen Rückblick mit erfolgreichen Liedern, die in den vergangenen Jahren beim Songwritertreffen entstanden. Bislang seien mehr als 80 Songs aus dem Camp in verschiedensten Ländern platziert worden.Darunter waren Singleveröffentlichungen bei Firmen wie Kontor Records , dem niederländischen Dancelabel Armada und Universal Music sowie Stücke, die von Vanessa Mai oder den Amigos aufgenommen wurden. Vier Songs tauchten darüber hinaus in Kinofilmen auf.Bei der Präsentation berichteten die US-Singer/Songwriter Dillon Dixon und Billy Austin zudem von den beiden bisherigen Nashville-Camps von Schedler Music und die dort dort entstandenen Songs sowie deren Platzierung.Am Summit-Freitag konnten die Branchenteilnehmer Skifahren oder über ein Kulturprogramm das Lechtal kennenzulernen. Am Abend folgte ein Showcase mit knapp 20 Interpreten.Rudi Schedler ist mit dem Songwriter Camp sowie dem anschließenden Summit "sehr happy", heißt es aus Tirol. Die Songs seien wieder stark geworden: "Der Summit war abwechslungsreich und für jeden Gast sollte ein musikalisches Highlight dabeigewesen sein. Ein ganz besonderer Dank gebührt aber dem gesamten Verlagsteam, insbesondere dem Organisationsteam Fiona Corinna , Christoph und Dominik."

Quelle: MusikWoche

