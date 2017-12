Schedler eröffnet Studios in Berlin

Trafen sich bei der Eröffnung in Kreuzberg: A&R Consultant Johannes Cordes (links) und Alexander Schedler

Schauten in den Studios vorbei (von links): die Singer/Songwriterinnen Ashley, Vivien, My und Jennifer

Kreative Atmosphäre: Alexander Schedler (Mitte) unterhält sich mit Branchenkollegen

Bereits im Oktober bezog der Schedler Musikverlag zusätzliche Räumlichkeiten in Berlin. Am 1. Dezember 2017 weihte der Verlag die Schedler Music Studios in Kreuzberg nun auch offiziell ein.In der rund 170 Quadratmeter großen Niederlassung befinden sich zwei Studios sowie zwei Gästezimmer. "Diese Kreativstätte dient in erster Linie dazu, dass unsere Autoren mit verschiedensten Interpreten vor Ort an passenden, neuen Songs arbeiten können", erklärt Alexander Schedler , A&R/Creative Manager beim Schedler Musikverlag. Demnach kamen seit Oktober bereits diverse Interpreten aus den USA, cen Niederlanden, Finnland, Österreich oder der Schweiz in das Berliner Studio.Neben den Räumen in Berlin betreibt der Verlag seit Oktober auch einen Writingroom in Nashville, wo das Schedler-Team bereits drei Songwriting Camps organisierte . Mit den neuen Standorten will die Firma die nationalen und internationalen Aktivitäten ausbauen.Der 2005 von Rudi Schedler gegründete Musikverlag betreibt Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.

