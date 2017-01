Scala veranstaltet Abschiedstournee von Hannes Wader

Großansicht Geht ein letztes Mal auf Tournee: Hannes Wader (Bild: Michael Petersohn) Geht ein letztes Mal auf Tournee: Hannes Wader (Bild: Michael Petersohn)

Von Februar bis April 2017 spielt Hannes Wader eine letzte Tournee. Als Veranstalter fungiert der langjährige Livepartner des Liedermachers, die Frankfurter Agentur Scala von Robert Weißenberger "Nachdem ich nun 50 Jahre lang on the road war, habe ich beschlossen, mich vom Tourneeleben zu verabschieden", teilt der 2013 mit einem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnete Künstler mit. "Ich weiß nicht, wie schwer mir der Abschied von der Bühne fallen wird, und wie sehr ich euch vermissen werde." Ein Karriereende bedeute dieser Schritt jedoch nicht. Er arbeite an einem Buch und wollte auch noch Alben veröfentlichen - "und zwar ganz in Ruhe, ohne Stress - ich muss ja nicht."Auf der Abschiedstournee will er neben seinen bekannten Songs wie "Heute hier, morgen dort" auch Stücke aus seinen jüngsten Alben singen. Im Herbst 2012 veröffentlichte er bei Universal Music sein 30. Album mit dem Titel "Nah dran" , 2013 folgten eine Live-CD und die Werkschau "Trotz alledem" . 2015 erschienen das neue Studioalbum "Sing" und die Doppel-CD "Live" 06.02.17 Darmstadt, Centralstation (ausverkauft)07.02.17 Leverkusen, Scala (ausverkauft)08.02.17 Bonn, Brückenforum (ausverkauft)09.02.17 Kaiserslautern, Kammgarn10.02.17 Saarbrücken, Congresshalle11.02.17 Karlsruhe, Tollhaus12.02.17 Stuttgart, Theaterhaus (ausverkauft)13.02.17 München, Gasteig14.02.17 Ulm, Roxy (ausverkauft)15.02.17 Erlangen, Redoutensaal23.03.17 Greven, Ballenlager24.03.17 Dortmund, Konzerthaus25.03.17 Oldenburg, Kulturetage26.03.17 Worpswede, Music Hall (ausverkauft)27.03.17 Hamburg, Fabrik28.03.17 Hannover, Theater am Aegi29.03.17 Leipzig, Haus Leipzig30.03.17 Dresden, Boulevardtheater31.03.17 Potsdam, Nikolaisaal01.04.17 Magdeburg, AMO Kulturhaus

Quelle: MusikWoche

