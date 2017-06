Sascha Grammel in Ravensburg geehrt

Großansicht Ein Puzzle für eine ausverkaufte Show: Willi Schaug (Geschäftsführer live.inravensburg Veranstaltungsgesellschaft; links) gratuliert Sascha Grammel (Bild: live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft) Ein Puzzle für eine ausverkaufte Show: Willi Schaug (Geschäftsführer live.inravensburg Veranstaltungsgesellschaft; links) gratuliert Sascha Grammel (Bild: live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft)

Mit seinem Gastspiel im Rahmen der "Ich find´s lustig!" -Tour 2017 füllte Sascha Grammel am 1. Juni die Oberschwabenhalle in Ravensburg komplett. 2750 Fans erlebten den Auftritt des Komikers und Puppenspielers. Willi Schaugg , der Geschäftsführer des Hallenbetreibers live.in.Ravensburg überreichte dem Künstler als Dank und Belohnung einen Sold Out Award in Form eines 1.000-teiligen original Ravensburger Fotopuzzles.Schaugg sagte nach der Show: "Wir freuen uns über den sehr gelungenen Abend mit einem ausverkauften Haus und grandioser Stimmung." Bereits bei seinem letzten Auftritt in Ravensburg im Jahr 2013 hatte Grammel für eine ausverkaufte Oberschwabenhalle gesorgt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen