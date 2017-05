Sarah Lesch unterschreibt Labelvertrag bei Kick The Flame

Großansicht Bauen ihre Zusammenarbeit aus (von links): Philipp Scholz (A&R/Produktmanagement Kick The Flame), Markus Rennhack (A&R/Publishing-Management Kick The Flame), Jasmin Adgezalov (Backoffice/Copyright-Management Kick The Flame), Korinna König (Sync-Management Kick The Flame), Sarah Lesch, André Lummer (Publishing- & Label-Management Kick The Flame), Fabian Schütze (Golden Ticket Booking) und Rajk Barthel (Owner/Managing Director Kick The Flame) (Bild: Kick The Flame) Bauen ihre Zusammenarbeit aus (von links): Philipp Scholz (A&R/Produktmanagement Kick The Flame), Markus Rennhack (A&R/Publishing-Management Kick The Flame), Jasmin Adgezalov (Backoffice/Copyright-Management Kick The Flame), Korinna König (Sync-Management Kick The Flame), Sarah Lesch, André Lummer (Publishing- & Label-Management Kick The Flame), Fabian Schütze (Golden Ticket Booking) und Rajk Barthel (Owner/Managing Director Kick The Flame) (Bild: Kick The Flame)

Nachdem die Leizpiger Firma Kick The Flame und die Liedermacherin Sarah Lesch bereits auf Verlags-und Managementebene zusammenarbeiteten, schlossen sie nun auch einen Labelvertrag.Am 11. August 2017 erscheint das Album "Da draußen", wobei Broken Silence den physischen Vertrieb übernimmt, und finetunes sich um den digitalen Vertrieb kümmert.Philipp Scholz, A&R/Produktmanagement Kick The Flame, freut sich über die Zusammenarbeit: "Mit Sarah kommt eine fantastische Musikerin in unseren Künstlerstamm, die eine neue Facette im Liedermachertum aufmacht und das Genre dicht mit dem Pop-Genre verwebt."Aktuell spielt Sarah Lesch einige Konzerte sowie Festivals in Deutschland und Österreich. Dabei übernimmt Golden Ticket das Booking.17.05.17 Oldenburg - Theater Laboratorium18.05.17 Iserlohn - Kab4219.05.17 Duisburg - Digi320.05.17 Gries - Art Lilau17.06.17 Dornstadt - Wudzdog Festival29.06.17 Großlaupheim - Summertime Festival02.07.17 München - Tollwood Festival08.07.17 Rudolstadt - Rudolstadt-Festival09.07.17 Rudolstadt - Rudolstadt-Festival12.07.17 Bielefeld - Begegnungszentrum Eckardtsheim15.07.17 Lübeck - Kultursommer22.07.17 Gleinstätten (A) - Theresienkeller23.07.17 Stuttgart - Marienplatzfest27.07.17 Bad Ischl (A) - Sirius30.07.17 Nürnberg - Bardentreffen05.08.17 Bayreuth - Klangtherapie Festival Tbc11.08.17 Flensburg - Hofkultur12.08.17 Leipzig - Geyserhaus15.08.17 Berlin - Kesselhaus Acoustics16.08.17 Hamburg - Knust Acoustics18.08.17 Horn Bad Meinberg - X-Perience Festival19.08.17 Ahaus - Mamma Mia Festival23.08.17 Sandersdorf-Brehna - Veranstaltungskirche Renneritz24.08.17 Weissenfels - Schlossfest25.08.17 Braunschweig - Kult Theater27.08.17 Halberstadt - Papermoon

Quelle: MusikWoche

