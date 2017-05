Sarah Desai und Nina Dreyer gründen The Heart Art

Unter dem Namen The Heart Art haben Sarah Desai und Nina Dreyer eine neue Agentur ins Leben gerufen. Dabei kümmern sie sich um Markenpartnerschaften, begleiten Kampagnen und betreuen einen Musikverlag in Kooperation mit BMG Als erste Künstler konnte die Agentur bereits die Songwriterin Laila Samuels, die unter anderem für Lena Meyer-Landrut und Marlon Roudette arbeitete, sowie das Produzenten-Duo Hitnapperz und die Newcomerin Vlude unter Vertrag nehmen.Vor der Gründung von The Heart Art arbeitete Sarah Desai zuletzt als Labelmanagerin für Jive Germany, zuvor war sie bei Universal Music Austria unter anderem für Kampagnen von Sido und Andreas Bourani zuständig. Nina Dreyer verantwortete bei Universal Music Publising die Bereiche Brand Partnership, Künstlervermittlung sowie Eventorganisation- und Durchführung.

Quelle: MusikWoche

