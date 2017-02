SAP Arena zeichnet Pop-Oratorium mit Sold-Out-Award aus

Großansicht Feierten ein volles Haus in Mannheim (von links): Christina Redlich (SAP Arena), Melanie Gremm (SAP Arena), Ralf Rathmann (Geschäftsführer Stiftung Creative Kirche), Dieter Falk (Komponist), Achim Plagge (Chordirigent), Maurice Antoine Croissant (Chordirigent) und Marcel Volkmann (Stiftung Creative Kirche) (Bild: SAP Arena) Feierten ein volles Haus in Mannheim (von links): Christina Redlich (SAP Arena), Melanie Gremm (SAP Arena), Ralf Rathmann (Geschäftsführer Stiftung Creative Kirche), Dieter Falk (Komponist), Achim Plagge (Chordirigent), Maurice Antoine Croissant (Chordirigent) und Marcel Volkmann (Stiftung Creative Kirche) (Bild: SAP Arena)

Rund 10.000 Besucher kamen am 11. Februar 2017 in die ausverkaufte SAP Arena , um das Pop-Oratorium Luther anzuschauen. Dafür vergaben die Hallenbetreiber den Veranstaltern vor Ort einen Sold-Out-Award.Die Show ist Teil einer Serie von Chorprojekten, die die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche Deutschland und weiteren Partnern ins Leben gerufen hat.Ein Chor mit rund 220 Sängern, Musicaldarstellern, einem Orchester und einer Band setzten das Oratorium in Szene. Michael Kunze und Dieter Falk hatten das Bühnenstück anlässlich des Reformationsjahres 2017 geschrieben.Der Auftritt in Mannheim bildete die sechste Aufführung des Pop-Oratoriums, das momentan durch Deutschland tourt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen