Sally Oldfield entscheidet sich für Wild Heart Management

Die Hamburger Agentur Wild Heart Management von Stefan Bürger , die unter anderem auch Maggie Reilly betreut, hat die Sängerin Sally Oldfield unter Vertrag genommen.Nach einer Auszeit, die die Schwester von Mike Oldfield ihrer Familie und dem Privatleben widmete, sei es gelungen, die Künstlerin zu motivieren, "den Schritt zurück ins Musikleben zu gehen", heißt es aus der Hansestadt. Derzeit arbeitet sie an neuen Songs.Sally Oldfield begann ihre Karriere Ende der 60er-Jahre an der Seite ihres Bruders im Folkduo Sallyangie, ihr Debütalbum unter eigenem Namen, "Water Bearer" , erschien 1978. Sie hatte Hits mit Songs wie "Mirrors", "Celebration", "Morning Of My Life", "Silver Dagger" und "Digging For Gold", ist aber auch auf Alben ihres Bruders und auf Veröffentlichungen von Steve Hackett sowie Justin Hayward zu hören."Sally Oldfield ist eine außergewöhnliche Musikerin und Komponistin", sagt Bürger. "Ihre Musik begleitet mich seit meiner Jugend. Auch wenn sich unsere Zusammenarbeit anfangs auf die Auswertung der bestehenden Rechte und Sync-Kooperationen konzentriert, freue ich mich jetzt schon auf viele neue tiefgehende Lieder."

