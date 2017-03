Sänger von Jesus & Mary Chain schaute in der Speicherstadt vorbei

Großansicht Trafen sich im Gebäude von Warner Music (von links): Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jim Reid (Jesus & Mary Chain) und Jürgen Sauer (ADA Label Manager) (Bild: Warner Music) Trafen sich im Gebäude von Warner Music (von links): Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jim Reid (Jesus & Mary Chain) und Jürgen Sauer (ADA Label Manager) (Bild: Warner Music)

Anlässlich seiner Promotiontour für das am 24. März bei ADA/ Warner Music erscheinende neue Studioalbum "Damage And Joy" ließ es sich Jim Reid, Sänger der Band Jesus & Mary Chain, nicht nehmen, sein Labelteam in Hamburg zu besuchen. Der Longplayer ist das erste Studioalbum der einflussreichen Formation nach 19 Jahren.Die Band spielt im April vier von der Solar Penguin Agency veranstaltete Clubshows in Berlin, Hamburg, Köln und Darmstadt. Danach tritt sie zudem bei verschiedenen Festivals auf.20.04.17 Darmstadt, Centralstation21.04.17 Hamburg, Fabrik24.04.17 Berlin, Huxley's Neue Welt25.04.17 Köln, Live Music Hall

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen