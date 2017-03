SAE Institute lädt Rammstein-Produzent Jacob Hellner ein

Großansicht Gibt sein Wissen als Produzent weiter: Jacob Hellner (Bild: Magnus Åström) Gibt sein Wissen als Produzent weiter: Jacob Hellner (Bild: Magnus Åström)

Am 29. März 2017 geht die Eventreihe "Meet the Professionals" des SAE Institute mit Dozent Jacob Hellner in die nächste Runde. Der schwedische Musikproduzent wurde vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Rammstein bekannt.Daneben arbeitete Hellner auch mit Metalbands wie Apocalyptica und Clawfinger. An den SAE Standorten in Bochum, Köln und Leipzig will er nun unter anderem über seine Herangehensweise an Projekte oder die technische Vorbereitung einer Produktion sprechen. Außerdem erhalten die Teilnehmer des Events einen Einblick in das Produktionsprogramm Pro Tools.Interessierte können sich auf den Onlineseiten des SAE Institutes für einen der drei Termine anmelden.

Quelle: MusikWoche

