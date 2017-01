SAE Berlin feiert Neueröffnung

Großansicht v. l. n. r.: Chris Müller (Geschäftsführer SAE Institute DACH), Scott Jones (CEO SAE Institute Global), Felix Falk (Geschäftsführer BIU), Peter Duhr (Manager SAE Institute Berlin) v. l. n. r.: Chris Müller (Geschäftsführer SAE Institute DACH), Scott Jones (CEO SAE Institute Global), Felix Falk (Geschäftsführer BIU), Peter Duhr (Manager SAE Institute Berlin)

Das SAE Institute Berlin feierte am 26. Januar die Eröffnung des neuen Berliner Campus-Standort im Cuvryspeicher in Friedrichshain-Kreuzberg. Zur Eröffnungsfeier begrüßten Peter Duhr, Schulleiter des Berliner Campus, Geschäftsführer SAE Institute DACH, Chris Müller und der Australische SAE CEO Global, Scott Jones 300 Gäste aus der Kreativ- und Medien-Branche auf dem 2.000 Quadratmeter großen Campus. Das Grußwort des Abends sprach BIU -Geschäftsführer Felix Falk , der den hohen Fachkräftebedarf in der deutschen Games-Branche deutlich machte. Nach der Begrüßung erhielten die Gäste einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten und in die Arbeit der Studenten, in den Bereichen Audio, Film und Game.Der Berliner Campus der SAE Institute wechselte, nach dreijährigen Umbaumaßnahmen, von seinem alten abgelegen Standort in Berlin Reinickendorf näher an die Stadtmitte der Hauptstadt. Seit Beginn des Wintersemesters im September fasst das neue Gebäude rund 300 Studenten.

Quelle: GamesMarkt.de

