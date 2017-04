Rudolstadt-Festival mit Schwerpunkt Schottland

Musik aus Schottland steht beim Rudolstadt-Festival vom 6. bis 9. Juli 2017 mit rund einem Dutzend Acts besonders im Blickpunkt. So wird Folkpop-Star Amy Macdonald aus Glasgow das früher als Tanz- und Folkfest oder kurz TFF bekannte Festival in Thüringen am 6. Juli eröffnen.Dazu treten so unterschiedliche schottische Künstler wie Fred Morrison, laut dem Festivalteam "die unbestrittene Nummer Eins unter den Pipern", oder das Quintett Breabach, das im Bereich Folk mehrfach als Band und Live-Act des Jahres ausgezeichnetwurde, auf. Preisgekrönt sind auch Niteworks mit ihrem Mix aus elektronischen Club Sounds, gälischen Songs und Dudelsackklängen oder Mairi Campbell, die mit einer ungewähnlichen Performance aus Storytelling, Tanz, Musik und Gesang nach Rudolstadt kommt.Das Festival bietet außerdem mehrere Specials, die es in dieser Form noch nie gegeben habe, insbesondere eine Hommage an den schottischen Nationaldichter Robert Burns: Für das Projekt "A Man for A' That - A World Music Tribute to Robert Burns" präsentieren Künstler verschiedener Länder ausgewählte Werke des Poeten und Songwriters in ihrer jeweiligen Sprache. Es wirken Musiker aus Äthiopien, Deutschland, Georgien, Indien, Israel, Jamaika, Norwegen, Polen, Portugal, Sápmi und natürlich aus Schottland mit. Produziert wird das Special von dem international renommierten Burns-Forscher Fred Freeman vom Royal Conservatoire of Scotland."Die nach Rudolstadt eingeladenen Musiker bringen das Beste mit, was Schottland zu bieten hat", sagt Alan Morrison, Programmleiter Musik bei Creative Scotland: "Das Programm schöpft aus dem musikalischen Glanz der schottischen Tradition und trägt sie zugleich in die Zukunft: Songs des fahrenden Volks, aus den gälischen Archiven und Lieblingslieder von Robert Burns - allesamt lebendig und zeitgemäß aufbereitet für das heutige Publikum. Es gibt sicher keinen besseren Weg, kulturelle Freundschaft zu feiern."Schottland als Fokus habe sich fast schon aufgedrängt, sagt Mike Kamp, Kurator des Schwerpunkts und Herausgeber des Magazins "Folker": "In Schottland herrschen in Sachen Folkmusik nahezu paradiesische Zustände: ganz tiefe Wurzeln, nachhaltige Förderung der traditionellen Musik und darauf aufbauend eine unglaublich kreative und offene Szene."Die schottische Kulturministerin Fiona Hyslop nennt den schottischen Schwerpunkt in Rudolstadt "eine exzellente Gelegenheit, den Spirit of Scotland zu präsentieren, wo wir gerade das Jahr von Geschichte, Kulturerbe und Archäologie feiern."Neben dem schottischen Programm gibt es beim Rudolstadt-Festival vier Tage lang auch jede Menge andere Musik quer durch Genres und Kontinente zu entdecken: Über 1000 Künstler und täglich bis zu 25 000 Besuchererwartet das ausrichtende Kulturderzernat der Stadt zu rund 300 Konzerten auf mehr als 20 Bühnen sowie zu Tanz-Workshops und Gesprächen. Ani DiFranco , Singer-Songwriterin und politische Aktivistin aus den USA, werde sich mit einem Auftritt als Sängerin sowie in einem Hintergrundgespräch "zu amerikanischen Zuständen positionieren".Zu den bekanntesten Namen gehören auch der israelische Musiker Asaf Avidan, der mit "One Day/Reckoning" im Remix von Wankelmut einen internationalen Hit landete, und die Ska- und Reggae-Institution Toots & The Maytals aus Jamaika.Die Herzen des Publikums erobern wollen unter anderen auch die bayerische Formation Dreiviertelblut mit ihrer "folklorefreien Volksmusik" und die kanadischen Bears of Legend im Spannugnsfeld aus Folk und Progressive Rock. Jupiter verarbeitet mit seiner Band Okwess Elemente aus kongolesischer Musik, Afrobeat und Funk.Zudem gebe es bei der 27. Auflage des Festival ein rundes Jubiläum zu feiern: Die Thüringer Symphoniker sind zum zehnten Mal mit einem besonderen Projekt dabei. Künstlerischer Partner ist in diesem Sommer der Musiker und Regisseur Sven Helbig, der als Grenzgänger zwischen Klassik, Elektronik und anderen Genres ein Konzeptwerk mit Chor und Orchester auf die Bühne bringen werde.

