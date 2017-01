RTL und Music for Millions zelebrieren erfolgreichen Start ins Jahr

Großansicht Feiern den aktuellen Erfolg mit Klubbb3 als einen Meilenstein für die Mediengruppe RTL und Music for Millions (von links): Judith Coen (TV-Promotion), Uli Mücke (Labelhead Music for Millions), Florian Silbereisen (Klubbb3), Susanne Germelmann (Music for Millions), Jan Smit (Klubbb3), Felix Bundschuh (Produktmanager Music for Millions), Annette Kunze (Bereichsleiterin Licensing RTL interactive) und Christoff (Klubbb3) (Bild: RTL Music for Millions) Feiern den aktuellen Erfolg mit Klubbb3 als einen Meilenstein für die Mediengruppe RTL und Music for Millions (von links): Judith Coen (TV-Promotion), Uli Mücke (Labelhead Music for Millions), Florian Silbereisen (Klubbb3), Susanne Germelmann (Music for Millions), Jan Smit (Klubbb3), Felix Bundschuh (Produktmanager Music for Millions), Annette Kunze (Bereichsleiterin Licensing RTL interactive) und Christoff (Klubbb3) (Bild: RTL Music for Millions)

Die Mediengruppe RTL Deutschland und ihre Musiksparte Music for Millions sehen sich nach rund drei Jahren als Partner der Musikwirtschaft fest im Markt etabliert. Als Beleg dafür und als ein Meilenstein in der Entwicklung von Musikthemen im Hause RTL dürfen Klubbb3 und Ed Sheeran gelten, denen RTL zu ihren aktuellen Chartserfolgen gratuliert:So sei der von Electrola und Universal Music vermarkteten Schlagerband Klubbb3 um Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle mit dem Album "Jetzt geht's richtig los" der Sprung auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts auch dank der Promotion-Power der Mediengruppe RTL im Rücken gelungen. In den aktuellen Album-Top-Ten sei RTL zudem an drei weiteren Veröffentlichungen beteiligt, nämlich Vanessa Mai auf Position sechs, Unheilig auf acht und Kerstin Ott auf Rang neun.Auch der mehrfache Grammy-, Brit-Awards- und Echo-Gewinner Ed Sheeran, der mit seinen neuen Songs "Shape Of You" und "Castle On The Hill" aus dem Stand die ersten beiden Plätze der Singles-Charts erreichte, sei Mediakooperationspartner der Mediengruppe RTL."Für Klubbb3 ist die Nummer eins ein unglaublicher Erfolg, der für Nachhaltigkeit, aber auch für die hervorragende Partnerschaft von Electrola, Jürgens&Partner, Unikat Music, Semmel Concerts sowie Music for Millions steht", kommentiert Uli Mücke , Labelhead Music for Millions. Zudem biete der Erfolg "die besten Voraussetzungen" für die im März startende Tournee "Das große Schlagerfest". Annette Kunze , Bereichsleiterin Licensing RTL interactive , gratuliert derweil den Partnern Warner Music und Ed Sheeran zu den Top-Platzierungen in den Singles-Charts: "Mittlerweile verbindet uns mit diesem großartigen Künstler eine langjährige Partnerschaft, im Rahmen derer wir bereits die dreifache Platin-Auszeichnung seines Albums 'x' gemeinsam feiern konnten. Die Chartserfolge zeigen eindrucksvoll die weiter wachsende Relevanz der Mediengruppe RTL im Musikmarkt" und seien zugleich der Beginn "einer umfangreichen Kampagne" zum neuen Album von Ed Sheeran: Warner Music bringt "Devide" am 3. März 2017 auf den Markt.Schon kurz vor dem Jahreswechsel hatte man bei Music for Millions für 2016 eine Erfolgsbilanz vorgelegt

Quelle: MusikWoche

