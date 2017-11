RTL, SAP Arena und Söhne Mannheims sammelten Spenden

Großansicht Spender (von links): Andreas Bayless (Söhne Mannheims), Hannes Krosta (SAP Arena), Alexander Lübenoff (Veranstalter lübMedia), Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), Wolfram Kons (RTL - Wir helfen Kindern), Cassandra Steen, Xavier Naidoo, Robert Lübenoff, Laith Al-Deen und Michael Herberger (Bild: Binder/SAP Arena) Spender (von links): Andreas Bayless (Söhne Mannheims), Hannes Krosta (SAP Arena), Alexander Lübenoff (Veranstalter lübMedia), Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), Wolfram Kons (RTL - Wir helfen Kindern), Cassandra Steen, Xavier Naidoo, Robert Lübenoff, Laith Al-Deen und Michael Herberger (Bild: Binder/SAP Arena)

Großansicht Für die Show gab es zudem einen Sold Out Award (von links): Wolfram Kons (RTL - Wir helfen Kindern), Alexander Lübenoff (Veranstalter lübMedia), Hannes Krosta (SAP Arena), Robert Lübenoff, Michael Herberger, Michael Klima (Söhne Mannheims), Andreas Bayless (Söhne Mannheims), Edward Maclean (Söhne Mannheims), Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), Cassandra Steen, Xavier Naidoo und Laith Al-Deen (Bild: Binder/SAP Arena) Für die Show gab es zudem einen Sold Out Award (von links): Wolfram Kons (RTL - Wir helfen Kindern), Alexander Lübenoff (Veranstalter lübMedia), Hannes Krosta (SAP Arena), Robert Lübenoff, Michael Herberger, Michael Klima (Söhne Mannheims), Andreas Bayless (Söhne Mannheims), Edward Maclean (Söhne Mannheims), Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), Cassandra Steen, Xavier Naidoo und Laith Al-Deen (Bild: Binder/SAP Arena)

Ein Charity-Konzert im Rahmen des RTL -Spendenmarathons in der ausverkauften SAP Arena mit den Söhnen Mannheims brachte am 4. November 2017 Spenden für die Kampagne "Gemeinsam für unsere Kinder".Die Musiker Xavier Naidoo und Michael Herberger, die Dietmar Hopp Stiftung, Hannes Krosta (Leitung Event-Management SAP Arena) und Alexander Lübenoff (Veranstalter lübMedia) überreichten Wolfram Kons von der Kampagne "RTL - Wir helfen Kindern" einen Scheck in Höhe von 500 000 Euro für den RTL-Spendenmarathon.Das Geld geht an das RTL Kinderhaus Aufwind Mannheim, das Armut und soziale Benachteiligung von Mannheimer Kindern bekämpft. Das Konzert in der SAP Arena war das letzte von vier Benefizkonzerten in der Reihe. Die vier Shows haben insgesamt über 4,5 Millionen Euro für Kinderprojekte in der Metropolregion Rhein-Neckar eingespielt.Bei der mit 10.000 Besuchern ausverkauften Show in der SAP Arena trat Xavier Naidoo mit einem einstündigen Soloprogramm auf; live zu sehen waren auch Cassandra Steen Laith Al-Deen , Rouven Gruber und zum Schluss die Söhne Mannheims.

Quelle: MusikWoche

