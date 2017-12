RTL II spannt Scooter für Kampagne ein

Für eine vorweihnachtliche Kampagne hat der TV-Sender RTL II den Scooter -Frontmann H.P. Baxxter gewonnen. Baxxter ist ab dem 6. Dezember 2017 für drei Wochen in verschiedenen Werbetrennern und in einem Highlighttrailer zu sehen.Dabei werden Scooter-Klassiker wie "Hyper, Hyper" oder "How Much Is The Fish" zu den Slogans "Heiter, Heiter" und "How Much Is The Gift" umgedichtet.Die Aktion bildet den Auftakt zu einer Kooperation zwischen RTL II und Scooter zum 25-jährigen Bandjubiläum. Der Sender plant zwei Sendungen mit der Band und beteiligt sich 2018 als Medienpartner an der Jubiläumstour. So treten Scooter in der Sendung "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" auf, anschließend zeigt RTL II exklusiv das Konzert "100% Scooter - 25 Jahre Wild & Wicked" aus dem Matrix Club Berlin."Die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit mit RTL II wird nun zum 25-jährigen Bandjubiläum neu getoppt!", sagt Jens Thele , Managing Director Kontor Records : "Wir freuen uns sehr, dass H.P. in der Adventszeit in verschiedenen Trailern im Rahmen der RTL II-Weihnachtskampagne als Testimonial mit einem 'leichten Augenzwinkern' zu sehen sein wird."

