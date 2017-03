RTL-Group: Schäferkordt gibt Chefposten ab

Einen Tag vor ihrer jährlichen Bilanz-Pressekonferenz lässt die RTL Group mit einer überraschenden Personalmeldung aufhorchen. Anke Schäferkordt , Co-CEO und Chefin der Mediengruppe RTL Deutschland , gibt ihren Chefposten in Luxemburg auf. Ihre Nachfolge tritt Bert Habets, Chef von RTL Niederlande, an. Er wird den Konzern fortan zusammen mit Guillaume de Posch führen.Schäferkordts Schritt wird damit begründet, dass sie den Fokus künftig auf die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland sowie ihren Sitz im Bertelsmann -Vorstand legen wolle. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mich auf den weiteren Ausbau unserer TV- und Digitalgeschäfte in Deutschland sowie auf die strategische Weiterentwicklung von Bertelsmann zu konzentrieren", wird Schäferkordt zitiert. Dem Branchendienst Meedia zufolge wurde die Laufzeit ihres Vertrages bei RTL Deutschland anstatt bis April 2018 nun bis Ende 2019 verlängert. Schäferkordt scheidet zudem auch aus dem Verwaltungsrat der RTL Group aus. Anders als die 54-Jährige wird ihr Nachfolger Bert Haberts seinen CEO-Posten bei RTL Niederlande aufgeben.

