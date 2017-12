RTL erreicht mit Kelly Family mehr Zuschauer als Kelly-Doku bei Vox

Großansicht Auch im Fernsehen erfolgreich: die Kelly Family (Bild: Ralf Jürgens/MG RTL D) Auch im Fernsehen erfolgreich: die Kelly Family (Bild: Ralf Jürgens/MG RTL D)

Am 13. Dezember verfolgten 3,65 Millionen RTL -Zuschauer die zweieinhalbstündige Show "40 Jahre The Kelly Family" (Marktanteil: 12,5 Prozent). Auch die 14- bis 49-Jährigen wollten die von Oliver Geißen moderierte Show sehen: 1,36 Millionen bedeuteten am Mittwochabend eine Quote von 14,3 Prozent.Damit liegt die Sendung im Gesamtpublikum wie auch in der jungen Zielgruppe deutlich über der zuletzt bei Vox ausgestrahlten Banddokumentation. Denn am 18. November hatten nur 2,15 Millionen Zuschauer die vierstündige Vox-Dokumentation "Die Kelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie" gesehen (Marktanteil: 8,5 Prozent). Bei den Werberelevanten saßen damals durchschnittlich 850.000 Zuschauer vor den Bildschirmen (Marktanteil: 9,7 Prozent).Bei der RTL-Show begrüßte Geißen die aktuelle Besetzung der Kelly Family zu Interviews und Musik. Zudem liefen Einspieler aus allen Phasen der Karriere. Deutlich mehr Frauen als Männer wollten die RTL-Show sehen: In der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren es 1,50 Millionen Frauen (Marktanteil: 17,9 Prozent) und 740.000 Männer (Marktanteil: 10,3 Prozent).Das von Airforce1 in Zusammenarbeit mit der Universal-Music -Division Electrola vermarktete Comebackalbum der Band, "We Got Love" , hat für mehr als 200.000 verkaufte Einheiten jüngst Platin erhalten. Zuletzt erschien zudem ein Livemitschnitt von den Konzerten aus der Dortmunder Westfalenhalle . Daraus zeigte RTL ab 0:30 Uhr einen einstündigen Zusammenschnitt, der zu später Stunde noch einmal 650.000 Zuschauer zum Zuschauen animierte (Marktanteil: 9,9 Prozent)2018 folgt eine von Semmel Concerts veranstaltete Tournee durch die großen Hallen.

Quelle: MusikWoche

