Rough Trade vertreibt Papercup Records

Großansicht Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): Matthias Böttcher (Director Sales & Repertoire Development GoodToGo), Steffen "Steddy" Wilmking (Papercup Records), Tim Wermeling (Head of Marketing/Label Manager Rough Trade Distribution), Alf Polmann (Digital Sales & Marketing Manager GoodToGo) und Keshav Purushotham (Papercup Records) (Bild: Rough Trade) Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): Matthias Böttcher (Director Sales & Repertoire Development GoodToGo), Steffen "Steddy" Wilmking (Papercup Records), Tim Wermeling (Head of Marketing/Label Manager Rough Trade Distribution), Alf Polmann (Digital Sales & Marketing Manager GoodToGo) und Keshav Purushotham (Papercup Records) (Bild: Rough Trade)

Die Musikproduzenten Steffen "Steddy" Wilmking und Keshav Purushotham haben das Label Papercup Records gegründet und einen Vertriebsvertrag mit Rough Trade GoodToGo geschlossen."Steddy und Keshav sind alte Hasen im Geschäft, und das nicht nur im deutschen Indie-Musikzirkus, weshalb uns eine Zusammenarbeit mit ihrem eigenen Label natürlich sehr freut", sagt Tim Wermeling , Label Manager & Head Of Marketing Rough Trade Distribution: "Ihr Netzwerk und ihre Einstellung, ihr eigenes Ding machen zu wollen, ist mit Sicherheit auch für uns eine sinnvolle Erweiterung unseres Label Rosters."Als erstes Projekt erscheint im Sommer 2017 die EP "Mabuhay" der Kölner Band Ray Novocane. Im Laufe des Jahres will Papercup Records zudem das Debütalbum von And The Hurley Sea, eine EP von Keshavara und ein Label-Mixtape auf den Markt bringen. Stephan Rath , der unter anderem als A&R Manager bei Buback Tonträger arbeitet und den Produzenten Steffen "Steddy" Wilmking im Bereich Management vertritt, unterstützt Papercup Records zudem als Label-Consultant und Co-Produktmanager.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen