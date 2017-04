Rorarius dreht musikalischen "Ken - The Movie"

Die Berliner Fotografin und Regisseurin Claudia Rorarius setzt für ihr Independentprojekt "Ken - The Movie" erstmals den Musiker Ken Stringfellow von The Posies, er spielt u.a. auch für R.E.M., in Szene - als Musiker, der nach zwölf Jahren in Europa wieder in die USA zurückkehrt und sich auf die Suche nach seinen Wurzeln begibt. Er wurde als Baby zur Adoption freigegeben. An seiner Seite steht die Musikerin Kim Taylor vor der Kamera. Sie gab ihr Schauspieldebüt in "I Used to Be Darker" . Gedreht wurde bereits eine Studio-Session in Burbank. Die Finanzierung wird unterstützt von der Crowdfunding-Plattform Indiegogo.Rorarius, die das Drehbuch schrieb und auch selbst gemeinsam mit Liza Cramer produziert fotografierte etliche Musikstars und realisierte ihr Langspielfilmdebüt mit "Chi l'ha visto" , das ebenfalls dokumentarische mit fiktiven Elementen mixt. Er war auf etlichen Fesivals zu sehen.

