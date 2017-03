Roosevelt erfolgreichster deutscher Act beim ETEP-Programm

Angesichts der nahenden Festivalsaison nehmen die Buchungen für das von Eurosonic Noorderslag initiierte European Talent Exchange Programme (ETEP) zu. Bislang haben die teilnehmenden Festivals an dem mit EU-Mitteln geförderten Programm 130 Shows von 77 Bands aus 20 europäischen Ländern für ihre Veranstaltungen gebucht.Die Liste führt die britische Formation Shame mit zehn bestätigten Auftritten für Sommerfestivals 2017 an, gefolgt von Fil Bo Riva aus Italien und den Niederländern Klangstof mit je fünf Bookings. Auf jeweils drei Shows kommen Baloji aus Belgien, Møme aus Frankreich, Tommy Cash aus Estland, Sløtface aus Norwegen und Faber aus der Schweiz.Der deutsche Act mit den bislang meisten Bookings ist Roosevelt. Die Kölner treten dank ETEP beim Open Air St.Gallen und dem niederländischen Festival Down The Rabbit Hole auf.

Quelle: MusikWoche

