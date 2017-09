Rolling Stones, FKP Scorpio und DEAG feierten Tourauftakt in Hamburg

Großansicht Zufrieden mit dem Tourauftakt: Klaus Peter Schulenberg (links, CTS Eventim) und Folkert Koopmans (FKP Scorpio) beim VIP-Empfang im Landhaus Walter beim Stadtpark Hamburg (Bild: Jörg Böhm) Zufrieden mit dem Tourauftakt: Klaus Peter Schulenberg (links, CTS Eventim) und Folkert Koopmans (FKP Scorpio) beim VIP-Empfang im Landhaus Walter beim Stadtpark Hamburg (Bild: Jörg Böhm)

Vor 82.000 Besuchern (und rund 15.000 Zaungästen) ging am 9. September 2017 im Hamburger Stadtpark das Auftaktkonzert der Deutschland- und Europatournee der Rolling Stones über die Bühne. Unter dem Motto "Stones - No Filter" spielte die Band ein zwei Stunden und 20- Minuten langes Set, bei dem sie Songs aus nahezu allen Phasen ihrer 55-jährigen Karriere spielten.Auf dem Programm standen neben zwei Songs aus ihrem aktuellen Blues-Album "Blue & Lonesome" und den Bandklassikern auch selten gespielte Songs wie "Dancing With Mr D" oder "Play With Fire". Mick Jagger hatte zudem wie in den Vorjahren etliche Sätze Deutsch gelernt, begrüßte die Zuschauer mit einem hanseatischen "Moin, Hamburg" und später mit einem "Hummel, Hummel".In vermeintlicher Anspielung auf die Bundestagswahl sagte er: "Ihr steht vor einer großen Entscheidung" - um dann doch auf das Onlinewoting für einen Wunschsong überzuleiten. Für das Hamburger Konzert hatte sich eine Mehrheit "Under My Thumb" gewünscht. Zur Liveband der Rolling Stones gehörten langjährige Wegbegleiter wie Keyboarder Chuck Leavell oder der Bassist Darryl Jones, der bei "Miss You" mit einem längeren Solo glänzte.Für die "No Filter"-Tour hatten die Stones eine neue Produktion und eine sehr große Bühne mitgebracht, die erstmals für das Hamburger Konzert aufgebaut wurde. Zwölf von eps errichtete Tribünen mit Sitzplätzen für rund 26.000 Besucher plus weitere Sitzbereiche in direkter Bühnennähe, ein Areal für Besucher mit Stehkarten und ein großer Foodcourt-Bereich zeichneten das eigens für das Konzert hergerichtete Gelände - die große Festwiese im Stadtpark - aus.Zigtausende von Besuchern waren - wie vom Veranstalter empfohlen - bereits am Nachmittag auf das Gelände gekommen, um ohne Zeitdruck die Sicherheitskontrollen zu passieren und sich mit anderen Fans auf den Abend einzustimmen. Als ab 19:15 Uhr die Vorband Kaleo auftrat, waren nahezu alle Besucher vor Ort. Ein letzter Regenschauer ging am Nachmittag auf die Besucher nieder, danach wurde es ein zwar kühler, aber trockener Abend."Zu sehen, wie nach den intensiven Planungen über nur vier Monate alles zusammenkommt und wie hervorragend die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - dem Bezirksamt Hamburg-Nord, der Polizei, der Feuerwehr, dem HVV, dem ASB und der Stadtreinigung - funktioniert, ist absolut großartig", sagt Christian Wiesmann , Veranstaltungsleiter FKP Scorpio . " Eine Veranstaltung in einer solchen Dimension an einem so besonderen Ort ist nur dann möglich, wenn alle zu 100 Prozent an einem Strang ziehen. Aus Veranstaltersicht kann ich nur sagen: Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf. Was für ein sensationelles Konzert, was für eine Band - dazu über 82.000 Fans und das alles auf der großen Festwiese im Hamburger Stadtpark, es war uns eine Ehre." Folkert Koopmans , Geschäftsführer FKP Scorpio-Geschäftsführer, ist stolz, das erste Mal eine Deutschlandtour der Band auszurichten. "Und es war der ausdrückliche Wunsch der Band, im Stadtpark in Hamburg aufzutreten und hier ihre Europatour zu beginnen. Dieses Konzert ist für mich etwas sehr Besonderes gewesen. Ich veranstalte seit über 25 Jahren Konzerte und große Festivals und bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken, aber heute Abend hatte ich Gänsehaut."Die "No Filter"-Tour wird von Concerts West produziert. Veranstalter der Termine in Deutschland ist FKP Scorpio in Kooperation mit DEAG Concerts . Die Veranstalter hatten vor dem Konzert zu einem VIP-Empfang für Geschäfts- und Medienpartner sowie Freunde und Wegbegleiter ins Landhaus Walter in unmittelbarer Nähe zum Konzertgelände eingeladen. Hier begrüßten Klaus-Peter Schulenberg (Vorstandsvorsitzender CTS Eventim ), Folkert Koopmans und Peter Schwenkow (Vorstandsvorsitzender DEAG ) die Gäste.Eingeladen waren neben Konzertveranstaltern wie Karsten Jahnke Timo Hoppen (Semmel Concerts) oder Peter Harasim (Concertbüro Franken) unter anderem auch Prominente wie Vicky Leandros , WDR-Intendant Tom Buhrow oder Ferryhouse-Chef Frank Otto

Quelle: MusikWoche

